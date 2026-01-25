Графики отключения на 26 января: в каких регионах не будет света почти две трети дня (фото)

ДТЭК и областные облэнерго обнародовали графики почасовых отключений для ряда регионов Украины на 26 января. Бытовые потребители из определенных подгрупп будут сидеть без света более 15 часов в течение следующих суток.

В ДТЭК указывают, что в Киеве продолжают экстренные графики из-за последствий атак РФ. В столице продолжается неравномерное подключение абонентов в разных частях города, и сейчас специалисты просят жителей левого берега Киева и Троещины экономнее использовать электроэнергию.

"Просим не включать одновременно мощные электроприборы. Пользуйтесь, пожалуйста, ими по очереди. Даже небольшая экономия со стороны каждой семьи поможет уменьшить нагрузку на сети и выстоять в это сложное время", — говорят энергетики, комментируя ситуацию в области.

На момент публикации материала ДТЭК не публиковал графики. Фокус напоминает, что сейчас действуют аварийные отключения света для столицы и Киевской области.

Графики отключения света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области также будут применяться графики почасовых отключений на 26 января. Энергетики указывают, что сейчас продолжительность отключений будет составлять от 15 до 16,5 часов в течение следующих суток.

Графики отключений света для Днепропетровской области на 26 января Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одесской области

В Одесской области также будут применены графики стабилизационных отключений. Энергетики сообщат, что продолжительность отключения для разных очередей будет колебаться от 14,5 до 16,5 часов в сутки.

"Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области — продолжаются аварийные отключения", — заявили в ДТЭК.

Графики отключений света для Одесской области на 26 января Фото: ДТЭК

Графики отключений света для других регионов

В Полтавской области также будут применены графики почасовых отключений на 26 января. Местные энергетики сообщают, что продолжительность отсутствия света в очереди будет составлять от 15 до 16,5 часов на следующие сутки.

Графики отключений света в Полтавской области 26 января Фото: Суспільне

В Кировоградской области энергетики сообщили, что также будут применять графики почасовых отключений. Средняя продолжительность отключения будет составлять до 18 часов в следующие сутки.

Графики отключений света в Кировоградской области на 26 января Фото: Суспільне

В Львовской области местные энергетики обнародовали новые графики отключения света на 26 января. Сейчас прогнозируется, что продолжительность пребывания без света для бытовых потребителей составит от 3,5 до 8,5 часов в зависимости от очереди.

Графики отключений света во Львовской области на 26 января Фото: Суспільне

Ранее Фокус сообщал о том, как в Минэнерго надеются перейти на графики отключений. В Министерстве энергетики Украины надеются уже в течение ближайших нескольких дней на постепенный переход от аварийных до почасовых отключений.

Впоследствии стало известно, может ли РФ полностью обесточить Киев. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко говорит, что вероятность зависит от ряда факторов — работы сил ПВО, погоды и последствий от вражеских атак.