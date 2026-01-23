"Ситуация остается тяжелой": в Минэнерго надеются в ближайшие дни перейти на графики отключений

В энергосистеме Украины ситуация остается тяжелой из-за дефицита мощности. Однако сейчас наблюдается тенденция к частичной стабилизации.

В Министерстве энергетики Украины надеются уже в течение ближайших нескольких дней на постепенный переход от аварийных отключений к графикам почасовых отключений электроэнергии. Об этом вечером 23 января сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям", — сообщил чиновник, отметив, что тенденция к стабилизации наблюдается благодаря действиям "Укрэнерго" и операторов системы распределения.

Сейчас задачей является переход на графики стабилизационных почасовых отключений объемом до 3-4 очередей, отметил Шмыгаль. Для этого формируются дополнительные резервные бригады, которые будут способствовать усилению работы.

Что касается распределенной генерации, то в Киеве и Киевской области Минэнерго осуществило полную верификацию когенерационных установок.

"Четко определили их общее количество и техническую работоспособность", — пояснил министр.

Пока только третья часть от введенных в эксплуатацию мощностей поставляет энергию в сеть. Однако Минэнерго взаимодействует с местными чиновниками, чтобы все установки заработали.

Стоит заметить, что 23 января в Telegram-канале "Укрэнерго" рассказали, что ситуация утром в энергосистеме существенно осложнилась: в частности из-за того, что сразу несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт. В связи с этим в большинстве регионов Украины были введены аварийные отключения электричества.

