Графики отключений на 24 января: у кого не будет света более полусуток

Ситуация со светом в Украине усложняется. ДТЭК опубликовал графики отключений света на 24 января, но только для Одесской и Днепропетровской областей. Киев и область до сих пор с экстренными отключениями.

Также было обнародовано заявление, в котором энергетики объяснили, что ситуация со светом по всей Украине резко осложнилась.

"Из-за обстрелов энергосистема работает на пределе возможностей, часть объектов в аварийном ремонте. Чтобы не допустить перегрузки, диспетчеры вынужденно применяют аварийные отключения", — сказано в сообщении.

Но энергетики уже работают над восстановлением. Ремонты на отдельных объектах должны завершиться на днях, что дает надежду на улучшение ситуации.

Поэтому Киев и Киевская область 24 января будут без графиков. Опубликованы графики отключений света только для Одесской и Днепропетровской областей.

Графики отключений света в Одесской области на 24 января

Графики отключений света на 24 января для 1-3 очередей в Одесской области

Графики отключений света на 24 января для 4-6 очередей в Одесской области

Графики отключений света в Днепропетровской области на 24 января

Графики отключений света на 24 января для 1-3 очередей в Днепропетровской области

Графики отключений света на 24 января для 4-6 очередей в Днепропетровской области

А эксперт Геннадий Рябцев объяснил, что сейчас Киев может работать только на энергии, генерируемой внутри города. Ведь россияне обстреливали подстанции, которые обеспечивают поступление в столицу электроэнергии извне.