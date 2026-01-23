"Нет подпитки извне": эксперт назвал причину суровых отключений света в Киеве

Киев сейчас может работать только на энергии, генерируемой внутри города. По словам эксперта Геннадия Рябцева, россияне обстреливали подстанции, которые обеспечивают поступление в столицу электроэнергии извне.

Причины жестких аварийных отключений света энергетический эксперт Геннадий Рябцев объяснил в комментарии УНИАН 23 января. По его словам, во время последних массированных ударов россияне били по трем теплоэлектроцентралям столицы.

Эксперт утверждает, что внешняя подпитка Киева до сих пор не была восстановлена после массированного обстрела РФ 9 января.

"Под обстрелом были в основном три крупные киевские ТЭЦ. А именно ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ. И под обстрелами были подстанции, которые обеспечивают поступление в Киев электрической энергии с других электростанций, в частности с Ровенской АЭС и с Трипольской ТЭС", — сказал журналистам Геннадий Рябцев.

Масштабный дефицит может свидетельствовать о том, что Киев живет только на собственной генерации электроэнергии, добавил эксперт.

"Наверное, сейчас Киев работает только на той энергии, которая генерируется в столице. И у нас нет подпитки извне", — предположил Рябцев.

По его словам, пока не будет восстановлено внешнее снабжение, аварийные отключения света в Киеве будут продолжаться. По его мнению, то, что энергетики до сих пор работают над ликвидацией обстрелов с 9 января, говорит о серьезных повреждениях.

"А они не могли быть несерьезными, потому что атака 9 января была успешной из-за большого дефицита ПВО. Две ракеты были только сбиты из 18. Это означает, что 16 куда-то попали", — пояснил Рябцев.

Он добавил, что значительного увеличения генерации на ТЭЦ Киева не стоит ожидать до конца отопительного сезона, систему с повреждениями такой степени не удастся восстановить быстро.

Отключение света в Киеве: что известно

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко 23 января рассказывал, что возвращение к стабилизационным графикам отключений в Киеве прогнозировать трудно, поскольку ситуация в столице остается одной из самых сложных в Украине. По его словам, устойчивость киевской энергосистемы зависит от погоды, количества аварий и российских обстрелов.

Глава Центра исследований энергетики Александр Харченко 22 января говорил, что потепление может изменить графики отключения света в Киеве, однако не решит проблему кардинально. Также он утверждал, что в Киеве фактически не осталось генерации внутри города.