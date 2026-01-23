"Немає підживлення ззовні": експерт назвав причину суворих відключень світла у Києві

Київ зараз може працювати лише на енергії, що генерується всередині міста. За словами експерта Геннадія Рябцева, росіяни обстрілювали підстанції, які забезпечують надходження до столиці електроенергії ззовні.

Причини жорстких аварійних відключень світла енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив у коментарі УНІАН 23 січня. За його словами, під час останніх масованих ударів росіяни били по трьох теплоелектроцентралях столиці.

Експерт стверджує, що зовнішнє підживлення Києва досі не було відновлено після масованого обстрілу РФ 9 січня.

"Під обстрілом були в основному три великі київські ТЕЦ. А саме ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницька ТЕЦ. І під обстрілами були підстанції, які забезпечують надходження в Київ електричної енергії з інших електростанцій, зокрема з Рівненської АЕС і з Трипільської ТЕС", — сказав журналістам Геннадій Рябцев.

Масштабний дефіцит може свідчити про те, що Київ живе лише на власній генерації електроенергії, додав експерт.

"Напевно, зараз Київ працює лише на тій енергії, яка генерується в столиці. І в нас немає підживлення ззовні", — припустив Рябцев.

За його словами, поки не буде відновлене зовнішнє постачання, аварійні відключення світла у Києві триватимуть. На його думку, те, що енергетики досі працюють над ліквідацією обстрілів з 9 січня, говорить про серйозні пошкодження.

"А вони не могли бути несерйозними, тому що атака 9 січня була успішною через великий дефіцит ППО. Дві ракети було лише збито з 18. Це означає, що 16 кудись влучили", — пояснив Рябцев.

Він додав, що значного збільшення генерації на ТЕЦ Києва не варто очікувати до кінця опалювального сезону, систему з пошкодженнями такого ступеня не вдасться відновити швидко.

Відключення світла у Києві: що відомо

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко 23 січня розповідав, що повернення до стабілізаційних графіків відключень у Києві прогнозувати важко, оскільки ситуація в столиці лишається однією з найскладніших в Україні. За його словами, стійкість київської енергосистеми залежить від погоди, кількості аварій і російських обстрілів.

Голова Центру досліджень енергетики Олександр Харченко 22 січня казав, що потепління може змінити графіки вимкнення світла в Києві, проте не розв'яже проблему кардинально. Також він стверджував, що в Києві фактично не залишилося генерації всередині міста.