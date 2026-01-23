Экофлоу под вопросом: в МВД рассказали, какую технику можно заряжать в Пунктах несокрушимости

В МВД и ГСЧС напомнили, что Пункты несокрушимости работают, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Поэтому использовать местные ресурсы надо экономно.

Пункты несокрушимости приобрели популярность с начала полномасштабной войны с Россией, особенно этой зимой, когда россияне усилили удары по энергетическим объектам. Поэтому в МВД и ГСЧС рассказали, как правильно ими пользоваться.

В МВД объяснили, что можно заряжать в Пунктах несокрушимости

"В приоритете — зарядка базовых устройств: телефонов, ноутбуков, фонариков. Также можно заряжать протезы и медицинские приборы (например, ингаляторы и слуховые аппараты)", — рассказали в МВД

А вот мощные устройства, например зарядные станции, принести и подзарядить в Пунктах несокрушимости можно только по согласованию с дежурными на месте.

Использование большинства бытовых приборов обычно не разрешается, ведь они создают значительную нагрузку на генераторы: в частности фены, утюги, техника с двигателями.

"Все зависит от технических возможностей конкретного пункта — мощности генератора или других резервных источников питания", — говорится в сообщении.

Также в МВД отмечают, что отдельного нормативного акта, который бы четко определял допустимую мощность устройств, пока нет. Поэтому дежурные на местах самостоятельно оценивают ситуацию, чтобы электроэнергии хватило всем, кто в ней нуждается: "спасатели в Пунктах Несокрушимости ГСЧС делают все возможное, чтобы поддержать каждого".

Напомним, 19 января премьер Юлия Свириденко сообщила о введении Пунктов несокрушимости нового стандарта, которые будут работать дольше, иметь запас воды, электроэнергии и даже спальные места.

А в начале января, когда в Берлине произошел блэкаут из-за поджога на электрических линиях, украинцы открыли в немецкой столице Пункт несокрушимости.