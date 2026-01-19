В Украине появятся "опорные" Пункты несокрушимости со спальными местами: подробности

Премьер Юлия Свириденко сообщила о введении Пунктов несокрушимости нового стандарта, которые будут работать дольше, иметь запас воды, электроэнергии и даже спальные места.

"Усиливаем сеть Пунктов несокрушимости и регулируем их работу в условиях ослабления комендантского часа. У людей должна быть постоянная возможность получить помощь, согреться и зарядиться — даже в условиях морозов и восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов", — рассказала Юлия Свириденко в Telegram-канале.

Для этого Правительство приняло изменения в порядок организации и функционирования Пунктов несокрушимости.

Отныне появляются опорные пункты, которые смогут работать дольше, более 48 часов непрерывно, будут иметь необходимый запас воды и электроэнергии, стабильную связь, при необходимости — обустроенные спальные места.

"Опорные пункты будут разворачиваться с учетом количества населения. При необходимости количество спальных мест в них может быть увеличено", — отметила Свириденко.

В постановлении Кабмина также определили, сколько людей одновременно должны вмещать такие пункты в зависимости от размера города:

30-100 тысяч жителей — до 100 человек;

100-500 тысяч — 100-300 человек;

свыше 500 тысяч — не менее 300 человек.

Свириденко добавила, что на сегодня, по всей стране в постоянном режиме работает 10 676 тысяч Пунктов несокрушимости, которыми с начала января уже воспользовались 130 тысяч человек. Еще почти три тысячи готовы к открытию в случае необходимости.

Напомним, в связи с введением чрезвычайной ситуации в энергетической сфере в отдельных городах Украины был частично ослаблен комендантский час. Поэтому сервисы такси, в частности Uklon и Bolt, объявили о возобновлении работы во время ночных ограничений в Киеве.

Также в Киеве, энергоинфраструктура которого находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, разворачивают не только "пункты несокрушимости", но и мобильные кухни, чтобы обеспечить людей горячей пищей. Сейчас в столице работает уже 41 мобильная кухня, еще 40 — в резерве и могут быть задействованы в случае необходимости