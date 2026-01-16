Такси в Киеве возвращаются к круглосуточной работе, однако есть ограничения: детали

В связи с введением чрезвычайной ситуации в энергетической сфере в отдельных городах Украины был частично ослаблен комендантский час. Поэтому сервисы такси, в частности Uklon и Bolt, объявили о возобновлении работы во время ночных ограничений в Киеве.

В частности, как сообщила компания Uklon, соответствующее решение приняли по согласованию с городскими властями. В компании отметили, что с 17 января сервис снова будет принимать заказы в столице круглосуточно, в том числе в период действия комендантского часа. Возобновление работы стало возможным после согласования порядка передвижения транспорта в условиях частичного ослабления ограничений, введенных из-за ситуации в энергетике.

Согласно обновленным правилам, во время комендантского часа разрешается передвижение автомобильным транспортом, а водители могут работать через мобильное приложение. Поездки предусмотрены для неотложных нужд, в частности для посещения медицинских учреждений, пунктов несокрушимости, вокзалов или доставки необходимых вещей.

Відео дня

"Сейчас каждая ночная поездка — это не просто заказ, а помощь горожанам добраться до пунктов несокрушимости, медучреждений, вокзала, дома или просто отвезти продукты или медикаменты близким", — говорится в заметке.

Кроме того, о возобновлении работы в Киеве во время комендантского часа сообщила и компания Bolt. В сервисе отметили, что решение также согласовано с городскими властями и касается возможности осуществления ночных поездок в случае необходимости.

В Bolt, как и в Uklon, отметили, что комендантский час остается мерой безопасности, поэтому пользоваться услугами такси ночью рекомендуют только при необходимости, с обязательным соблюдением сигналов воздушной тревоги. Заказ авто осуществляется через приложение Bolt в обычном режиме.

Накануне начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что провел совещание с руководителями районных государственных администраций и профильными чиновниками. Во время встречи обсудили ряд ключевых вопросов, в частности возможность круглосуточной работы пунктов несокрушимости, созданных при участии бизнеса, а также организацию передвижения киевлян в ночное время. По словам главы КГВА, наработанные предложения планируют вынести на рассмотрение Совета обороны Киева.

"Ситуацию держу на личном контроле. Работаем, чтобы в каждом доме были свет и тепло, а город выстоял в этих условиях", — добавил чиновник.

Ранее Фокус писал, что Правительство разрешило движение частного транспорта, если вы едете именно к Пункту Несокрушимости. Также СМИ отмечали, что представители платформ Bolt, Uklon и Uber обратились к городскому голове Киева Виталию Кличко и главе КГВА Тимуру Ткаченко с просьбой предоставить им разрешение на работу такси в комендантский час.

Напомним, что еще в августе 2025 года журналисты разоблачили в Киеве "серый" рынок ночного такси. В частности, водители имели спецразрешения на передвижение автомобилем в комендантский час, однако не были военными и не принадлежали к другим группам, определенным законом, которые имеют право на передвижение по столице Украины ночью.