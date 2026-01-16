Отмена комендантского часа: какие правила и будет ли работать общественный транспорт и такси

В Украине могут быть временно изменены правила комендантского часа из-за чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны. В соответствии с ними можно будет передвигаться по улице во время комендантского часа.

Правительство подготовило перечень правил, которые будут действовать во время "отмены" комендантского часа. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Кулеба в Telegram.

В заявлении отмечается, что комендантский час не будет отменен, а будут лишь изменены правила для обеспечения доступа граждан к пунктам Незламности и непрерывной работы объектов критического жизнеобеспечения в условиях длительных отключений электро- и теплоснабжения.

Уже в ближайшее время комендантский час могут "отменить" в Киеве, по другим общинам пока информации нет.

Отмечается, что в привычное время действия комендантского часа можно будет добраться до пункта несокрушимости без специального пропуска.

Кто может считаться пунктом несокрушимости?

Кулеба сообщил, что пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, автозаправочные станции, учреждения сферы услуг и торгово-развлекательные центры. Однако для того, чтобы эти объекты считались таковыми, необходимо, чтобы они имели автономное питание, отопление, стабильную связь, возможность подзарядить устройства и бесплатный горячий чай.

Согласно правилам, разрешается работа любого бизнеса во время комендантского часа, который является пунктом несокрушимости.

Однако развлекательные заведения, кроме торгово-развлекательных центров, которые являются пунктами несокрушимости, не могут работать во время комендантского часа.

Можно ли передвигаться транспортом?

Правительство разрешило движение частного транспорта, если вы едете именно к Пункту Несокрушимости.

Зато вопрос движения общественного транспорта должен быть определен отдельным решением города и Совета обороны, в зависимости от ситуации с безопасностью.

В то же время "Экономическая правда" сообщает, что представители платформ Bolt, Uklon и Uber обратились к городскому голове Киева Виталию Кличко и главе КГВА Тимуру Ткаченко с просьбой предоставить им разрешение на работу такси в комендантский час.

В совместном заявлении они говорят о готовности:

помочь людям добраться до Пунктов несокрушимости, мест обогрева, зарядки, воды и связи;

обеспечить возможность проезда в теплые и безопасные места во время отключений электроэнергии и тепла;

поддержать критически важные поездки и уязвимые категории населения (в частности медицинские потребности, уход, другие неотложные перемещения в пределах города).

обеспечить возможность оперативного закрытия потребностей по доставке еды, медикаментов, других необходимых вещей через сервисы доставки, поддерживая уязвимые группы населения и волонтерские и гуманитарные инициативы.

На момент публикации новости не было реакции ни Виталия Кличко, ни Тимура Ткаченко на эту инициативу.

Свою идею представители компаний объясняют необходимостью создать понятную процедуру работы такси во время комендантского часа, чтобы снизить риски "серых" схем.

Напомним, что 14 января Владимир Зеленский объявил, что было принято решение о введении в украинской энергетике режим чрезвычайной ситуации.

Впоследствии, президент допустил возможность отмены команданте час на время действия чрезвычайной ситуации для отдельных общин.

Изменение правил действия комендантского часа

Утром 16 января министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что правительство меняет правила передвижения граждан на улице в комендантский час. Он напомнил, что в Украине действует чрезвычайное положение в энергетике.

Кроме изменений, касающихся передвижения граждан, правительство внесло еще ряд изменений:

НКРЭКУ было рекомендовано в кратчайшие сроки пересмотреть и максимально упростить подключение резервного энергетического оборудования к сетям;

Перераспределение резервного оборудования между регионами, учитывая критичность потребностей для объектов жизнеобеспечения;

Государственные компании, прежде всего "Укрзализныця" и НАК "Нафтогаз", получили поручение срочно обеспечить закупку импортируемой электрической энергии в течение ОЗП 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

Впоследствии, во время часа вопросов к правительству, Шмыгаль рассказал, что самая сложная ситуация с отключениями света сложилась в Киеве и Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также во всех прифронтовых громадах.

Правила передвижения для граждан в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике он сравнил с правилами, которые действуют во время воздушной тревоги, когда граждане могут свободно передвигаться, чтобы добраться до укрытий.

В то же время для обеспечения порядка правоохранители усилят патрулирование улиц.

Украинцы бурно отреагировали на идею с временным ослаблением комендантского часа. В частности, совладелец "Новой Почты" Владимир Поперешнюк заявил, что комендантский час стоит или отменить, или же четко и аргументированно объяснить его необходимость. Фокус собирал реакцию украинцев на резонансный пост бизнесмена.