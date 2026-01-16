"Хорошая сфера для взяток": в сети украинцы поспорили о целесообразности комендантского часа

В связи с введением чрезвычайной ситуации в энергетике Украины власти допускают ослабление комендантского часа в регионах, где ситуация со светом остается критической. На фоне этих планов в публичном пространстве развернулась дискуссия о целесообразности ночных ограничений и их влиянии на экономику и безопасность.

Толчком к обсуждению стало сообщение совладельца компании "Новая Почта" Владимира Поперешнюка, обнародованное в Facebook. В частности, в своем посте, бизнесмен заявил, что комендантский час стоит или отменить, или же четко и аргументированно объяснить его необходимость. По его словам, государство должно публично разъяснить, каким именно образом это ограничение повышает безопасность людей и усиливает обороноспособность страны.

"Потому что ограничения передвижения людей, машин и грузов точно имеют негативное влияние на экономику. А затем и на обороноспособность", — добавил он.

Публикация Владимира Поперешнюка в Facebook Фото: Скриншот

В конце публикации Владимир призвал пользователей аргументированно объяснить в комментариях, в чем заключается практическая польза комендантского часа.

Позже на это сообщение на своей странице в Telegram отреагировал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Политик поддержал поставленные вопросы и заявил, что ситуация с комендантским часом, по его мнению, напоминает историю с закрытыми границами. По его словам, такие ограничения со временем превратились в удобный инструмент для злоупотреблений и коррупционного обогащения представителей власти.

"Ответ есть, он такой же, как и с закрытыми границами: Это все стало очень хорошей сферой для взяток и обогащения власти", — написал нардеп.

Публикация Алексея Гончаренко в Telegram Фото: Скриншот

Как отреагировали на пост Владимира Поперешнюка в комментариях

Активное обсуждение продолжилось и в комментариях. Наибольшее количество реакций вызвало сообщение одной из пользовательниц Facebook, которая отметила, что в условиях войны любые ограничения должны иметь понятное объяснение и логику. Она подчеркнула, что комендантский час — это не просто бытовое неудобство, а серьезное вмешательство в свободы граждан, работу бизнеса, логистические процессы и передвижения людей.

По ее словам, общество имеет право знать, какие именно угрозы сегодня перекрывает комендантский час, как он реально влияет на безопасность и обороноспособность и по каким критериям может быть пересмотрен или отменен.

"Вопрос не за или против комендантского часа. Вопрос об управлении воюющей страной на основе решений, а не ритуалов, или государство выходит и экспертно объясняет что, зачем и по каким условиям меняется, или должно честно признать, что часть решений давно требует пересмотра. И это нормальное требование зрелого общества, а не расшатывание", — написала женщина.

Комментарии под публикацией Владимира Поперешнюка в Facebook Фото: Скриншот

В ответ Владимир Поперешнюк поблагодарил за позицию и отметил, что она точно сформулировала его собственные требования к этому, по его словам, "ритуальному мероприятию".

И все же дискуссия на этом не закончилась. Другой пользователь обратил внимание на то, что государство вряд ли само выйдет к обществу с объяснениями, поскольку действующая система для него удобна. В то же время он выразил сомнение, что граждане сейчас готовы к консолидированному давлению с требованием изменений.

В ответ наиболее "понравившегося" комментария отметила, что именно публичное обсуждение подобных вопросов и формирует зрелость общества — через дискуссии, требование аргументов и ответственности. По ее словам, молчаливое принятие ограничений без вопросов только консервирует проблемы.

Зачем нужен комендантский час

Парелельно в комментариях звучали и аргументы в пользу сохранения комендантского часа — часть пользователей объясняла, почему считает ночные ограничения оправданными в условиях военного положения. В частности, комментаторы отмечали:

в прифронтовых населенных пунктах комендантский час остается необходимым элементом безопасности, тогда как на более отдаленных территориях его целесообразность вызывает больше вопросов;

ночные ограничения уменьшают нагрузку на полицию, которая сейчас привлечена к выполнению военных задач и обеспечению безопасности в условиях постоянных угроз;

комендантский час способствует снижению уровня преступности в крупных городах, где ресурсы правоохранительных органов ограничены;

ограничения упрощают военную логистику и контроль за ночным передвижением во время действия военного положения.

Комментарии под публикацией Владимира Поперешнюка в Facebook Фото: Скриншот

В то же время в дискуссии звучали и мнения о том, что комендантский час не создает серьезных препятствий. Один из комментаторов отметил, что ограничения касаются преимущественно людей без необходимости передвигаться ночью, тогда как важные грузы перевозятся без задержек, а предприятия продолжают работать в ночное время. По его мнению, в таких условиях говорить о вреде для обороноспособности нет оснований.

"Кому мешает комендантская? Разве физ. лицам, у которых нет оправданных причин", — спросил мужчина в комментариях.

В ответ совладелец компании "Новая Почта" Владимир Поперешнюк отметил, что комендантский час все же создает реальные трудности.

"Мне мешает, людям, которые ночуют на трассе, потому что не пускают в город, бизнесам, которые должны работать круглосуточно, фурам и тому подобное. У людей иногда возникает острая необходимость передвигаться ночью", — написал Владимир Поперешнюк в ответ на комментарий.

Напомним, 15 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что на территориях страны, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский вместе с правительство решил ввести в украинской энергетике режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, он добавил, что в определенных городах и общинах на время действия ЧС могут отменить комендантский час.