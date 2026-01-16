"Гарна сфера для хабарів": у мережі українці посперечалися щодо доцільності комендантської години

У зв’язку із запровадженням надзвичайної ситуації в енергетиці України влада допускає послаблення комендантської години в регіонах, де ситуація зі світлом залишається критичною. На тлі цих планів у публічному просторі розгорнулася дискусія про доцільність нічних обмежень та їхній вплив на економіку й безпеку.

Поштовхом до обговорення став допис співвласника компанії "Нова Пошта" Володимира Поперешнюка, оприлюднений у Facebook. Зокрема, у своєму пості, бізнесмен заявив, що комендантську годину варто або скасувати, або ж чітко й аргументовано пояснити її необхідність. За його словами, держава має публічно роз’яснити, яким саме чином це обмеження підвищує безпеку людей та посилює обороноздатність країни.

"Бо обмеження пересування людей, машин та вантажів точно мають негативний вплив на економіку. А відтак і на обороноздатність", — додав він.

Наприкінці публікації Володимир закликав користувачів аргументовано пояснити в коментарях, у чому полягає практична користь комендантської години.

Пізніше на цей допис на своїй сторінці в Telegram відреагував народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Політик підтримав поставлені запитання та заявив, що ситуація з комендантською годиною, на його думку, нагадує історію із закритими кордонами. За його словами, такі обмеження з часом перетворилися на зручний інструмент для зловживань і корупційного збагачення представників влади.

"Відповідь є, вона така ж, як і з закритими кордонами: Це все стало дуже гарною сферою для хабарів та збагачення влади", — написав нардеп.

Як відреагували на пост Володимира Поперешнюка у коментарях

Активне обговорення продовжилося й у коментарях. Найбільшу кількість реакцій викликав допис однієї з користувачок Facebook, яка зазначила, що в умовах війни будь-які обмеження мають мати зрозуміле пояснення та логіку. Вона підкреслила, що комендантська година — це не просто побутова незручність, а серйозне втручання у свободи громадян, роботу бізнесу, логістичні процеси та пересування людей.

За її словами, суспільство має право знати, які саме загрози сьогодні перекриває комендантська година, як вона реально впливає на безпеку та обороноздатність і за якими критеріями може бути переглянута або скасована.

"Питання не за чи проти комендантської години. Питання про управління воюючою країною на основі рішень, а не ритуалів, або держава виходить і експертно пояснює що, навіщо і за якими умовами змінюється, або має чесно визнати, що частина рішень давно потребує перегляду. І це нормальна вимога зрілого суспільства, а не розхитування", — написала жінка.

У відповідь Володимир Поперешнюк подякував за позицію та зазначив, що вона точно сформулювала його власні вимоги до цього, за його словами, "ритуального заходу".

Та все ж дискусія на цьому не завершилася. Інший користувач звернув увагу на те, що держава навряд чи сама вийде до суспільства з поясненнями, оскільки чинна система для неї зручна. Водночас він висловив сумнів, що громадяни наразі готові до консолідованого тиску з вимогою змін.

У відповідь найбільш "вподобаного" коментаря наголосила, що саме публічне обговорення подібних питань і формує зрілість суспільства — через дискусії, вимогу аргументів та відповідальності. За її словами, мовчазне прийняття обмежень без запитань лише консервує проблеми.

Навіщо потрібна комендантська година

Парелельно у коментарях лунали й аргументи на користь збереження комендантської години — частина користувачів пояснювала, чому вважає нічні обмеження виправданими в умовах воєнного стану. Зокрема, коментатори зазначали:

у прифронтових населених пунктах комендантська година залишається необхідним елементом безпеки, тоді як на більш віддалених територіях її доцільність викликає більше запитань;

нічні обмеження зменшують навантаження на поліцію, яка нині залучена до виконання військових завдань і забезпечення безпеки в умовах постійних загроз;

комендантська година сприяє зниженню рівня злочинності у великих містах, де ресурси правоохоронних органів обмежені;

обмеження спрощують військову логістику та контроль за нічним пересуванням під час дії воєнного стану.

Водночас у дискусії лунали й думки про те, що комендантська година не створює серйозних перешкод. Один із коментаторів зазначив, що обмеження стосуються переважно людей без нагальної потреби пересуватися вночі, тоді як важливі вантажі перевозять без затримок, а підприємства продовжують працювати у нічний час. На його думку, у таких умовах говорити про шкоду для обороноздатності немає підстав.

"Кому заважає комендантська? Хіба фіз. особам, у яких нема виправданих причин", — запитав чоловік у коментарях.

У відповідь співвласник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк зауважив, що комендантська година все ж створює реальні труднощі.

"Мені заважає, людям, які ночують на трасі, бо не пускають у місто, бізнесам, які мають працювати цілодобово, фурам тощо. У людей інколи виникає гостра потреба пересуватися вночі", — написав Володимир Поперешнюк у відповідь на коментар.

Нагадаємо, 15 січня премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що на територіях країни, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.

Напередодні президент України Володимир Зеленський разом з уряд вирішив запровадити в українській енергетиці режим надзвичайної ситуації. Крім того, він додав, що у певних містах та громадах на час дії НС можуть скасувати командантську годину.