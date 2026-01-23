Графіки відключень на 24 січня: в кого не буде світла понад пів доби

Ситуація зі світлом в Україні ускладнюється. ДТЕК опублікував графіки відключень світла на 24 січня, але лише для Одещини та Дніпропетровщини. Київ та область досі із екстреними відключеннями.

Також було оприлюднено заяву, в якій енергетики пояснили, що ситуація зі світлом по всій Україні різко ускладнилася.

"Через обстріли енергосистема працює на межі можливостей, частина об’єктів в аварійному ремонті. Щоб не допустити перевантаження, диспетчери вимушено застосовують аварійні відключення", — сказано у повідомленні.

Але енергетики вже працюють над відновленням. Ремонти на окремих обʼєктах мають завершитись днями, що дає надію на поліпшення ситуації.

Тому Київ та Київська область 24 січня будуть без графіків. Опубліковані графіки відключень світла тільки для Одеської та Дніпропетровської областей.

Відео дня

Графіки відключень світла в Одеській області на 24 січня

Графіки відключень світла на 24 січня для 1–3 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 24 січня для 4–6 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 24 січня

Графіки відключень світла на 24 січня для 1–3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 24 січня для 4–6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, на тлі відключень світла, у МВС та ДСНС повідомили, які прилади можна заряджати у Пунктах незламності.

А експерт Геннадій Рябцев пояснив, що нині Київ може працювати лише на енергії, що генерується всередині міста. Адже росіяни обстрілювали підстанції, які забезпечують надходження до столиці електроенергії ззовні.