20 тысяч к зарплате: Кабмин анонсировал поощрение для украинских энергетиков

Работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и "Укрзализныци", которые не покладая рук восстанавливают разрушенные в результате обстрелов ВС РФ объекты инфраструктуры, чтобы вернуть в дома граждан свет и тепло, будут получать от государства 20 тысяч гривен к зарплате.

Это часть правительственного пакета поддержки на время чрезвычайной ситуации в энергетике, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Средства будут начисляться в течение января-марта этого года, и выплаты за январь поступят уже в феврале.

"Мы упростили механизм получения выплат, чтобы люди не тратили силы и время на бюрократию. Предприятия представят персональные списки ремонтников. Каждому, имеющему право на получение, поступит сообщение через "Дію" или смс", – говорится в публикации.

По словам Свириденко, люди, которые работают в сложнейших условиях (морозы, обстрелы, риск для жизни) заслуживают благодарности государства.

Відео дня

"Именно благодаря их работе свет и тепло возвращаются в дома украинцев в рекордные сроки после самых сложных массированных атак", – подчеркнула она и поблагодарила их за профессионализм, выдержку и преданную работу для Украины.

Эту же информацию озвучил в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он также рассказал, что ситуация в энергосистеме остается сложной в Киеве и области, Кривом Роге, Днепре, а также в Днепропетровской, Сумской, Запорожской, Черниговской и Харьковской областях.

Сегодня утром ситуация в энергетике Украины существенно ухудшилась. Это произошло из-за того, что несколько объектов электрогенерации вышли в аварийный ремонт. Поэтому в большинстве регионов были применены аварийные отключения.

Накануне энергетики объяснили, почему до сих пор нет графиков отключения света в Киеве. Дело в том, что сейчас доступной электроэнергии в разы меньше, чем нужно столице зимой. Именно поэтому в столице действуют экстренные отключения.

Напомним, водолазы ГСЧС провели уникальную спецоперацию по ремонту поврежденной трубы, из-за чего одну из столичных ТЭЦ подтопило.