20 тисяч до зарплати: Кабмін анонсував заохочення для українських енергетиків

Працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та "Укрзалізниці", які не покладаючи рук відновлюють зруйновані внаслідок обстрілу ЗС РФ об'єкти інфраструктури, щоб повернути в домівки громадян світло і тепло, отримуватимуть від держави 20 тисяч гривень до зарплати.

Це частина урядового пакета підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року, і виплати за січень надійдуть уже в лютому.

"Ми спростили механізм отримання виплат, щоб люди не витрачали сили і час на бюрократію. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників. Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через "Дію" або смс", — ідеться в публікації.

За словами Свириденко, люди, які працюють у надскладних умовах (морози, обстріли, ризик для життя) заслуговують на подяку держави.

"Саме завдяки їхній роботі світло і тепло повертаються в домівки українців у рекордні строки після найскладніших масованих атак", — наголосила вона та подякувала їм за професійність, витримку і віддану роботу для України.

Цю ж інформацію озвучив у своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Він також розповів, що ситуація в енергосистемі залишається складною в Києві та області, Кривому Розі, Дніпрі, а також у Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Чернігівській та Харківській областях.

Сьогодні вранці ситуація в енергетиці України суттєво погіршилася. Це сталося через те, що кілька об'єктів електрогенерації вийшли в аварійний ремонт. Тож у більшості регіонів було застосовано аварійні відключення.

Напередодні енергетики пояснили, чому досі немає графіків відключення світла в Києві. Річ у тім, що зараз доступної електроенергії в рази менше, ніж потрібно столиці взимку. Саме тому в столиці діють екстрені відключення.

Нагадаємо, водолази ДСНС провели унікальну спецоперацію з ремонту пошкодженої труби, через що одну зі столичних ТЕЦ підтопило.