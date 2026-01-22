Працювали при -15: водолази ДСНС провели унікальну операцію після обстрілу столичної ТЕЦ (відео)

Столичні теплоелектроцентралі (ТЕЦ) стали однією з ключових цілей російської армії, і туди ЗС РФ ціляться практично під час кожної масштабної атаки на Київ, щоб залишити мільйони людей без світла і тепла. Аварійно-ремонтні бригади проявляють справжній героїзм, усуваючи наслідки обстрілів і повертаючи людям базовий мінімум.

Водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій провели унікальну роботу, ліквідовуючи пошкодження труби на одній із ТЕЦ Києва після російської атаки, що спровокувало підтоплення. Кадри цієї воістину героїчної спецоперації опублікував глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Щоб ремонтна бригада змогла розпочати ремонт обладнання, від якого залежить тепло й електропостачання в будинках тисяч людей, необхідно було усунути пошкодження труби.

"Не вагаючись, у крижаній воді та екстремальних умовах наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала 6 діб. Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи", — написав Клименко.

Відео дня

Роботи проводили в сильні морози, коли температура повітря опускалася до -15 градусів.

Міністр висловив водолазам подяку за їхній професіоналізм і додав, що орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка, орденом Данила Галицького — Андрія Власенка, а Антона Гайтана удостоєно медалі "Захиснику Вітчизни".

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко розповів, що в Києві через гострий брак рук аварійно-ремонтні бригади працюють на знос, і вже зафіксовано смерті двох людей.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив смерть 60-річного слюсаря.

Також повідомлялося, чи загрожує столиці спалах інфекцій.