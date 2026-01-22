Работали при -15: водолазы ГСЧС провели уникальную операцию после обстрела столичной ТЭЦ (видео)

Столичные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) стали одной из ключевых целей российской армии, и туда ВС РФ целятся практически во время каждой масштабной атаки на Киев, чтобы оставить миллионы людей без света и тепла. Аварийно-ремонтные бригады проявляют настоящий героизм, устраняя последствия обстрелов и возвращая людям базовый минимум.

Водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели уникальную работу, ликвидируя повреждение трубы на одной из ТЭЦ Киева после российской атаки, которое спровоцировало подтопление. Кадры этой поистине героической спецоперации опубликовал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

Чтоб ремонтная бригада смогла приступить к ремонту оборудования, от которого зависит тепло и электроснабжение в домах тысяч людей, необходимо было устранить повреждения трубы.

"Не колеблясь, в ледяной воде и экстремальных условиях наши водолазы начали работы по ликвидации повреждений. Спецоперация продолжалась 6 суток. Утечка воды была остановлена, что позволило службам продолжить восстановительные работы", – написал Клименко.

Работы проводились в сильные морозы, когда температура воздуха опускалась до -15 градусов.

Министр выразил водолазам благодарность за их профессионализм и добавил, что орденом "За мужество" ІІІ степени награждены Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк, орденом Даниила Галицкого – Андрей Власенко, а Антон Гайтан удостоен медали "Защитнику Отечества".

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко рассказал, что в Киеве из-за острой нехватки рук аварийно-ремонтные бригады работают на износ, и уже зафиксированы смерти двух человек.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил смерть 60-летнего слесаря.

Также сообщалось, грозит ли столице вспышка инфекций.