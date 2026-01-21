Перебои с водой в Киеве: инфекционист ответил, грозит ли столице вспышка инфекций

Из-за перебоев со светом и теплом у киевлян начала замерзать вода в туалетах, а в части города из-за массированного вражеского обстрела исчезала вода. Эксперты сказали The Times, что это может привести к распространению болезней в городе.

Угрозы от перебоев с водой в Киеве в комментарии "Телеграфу" оценил инфекционист Федор Лапий. По его словам, отсутствие возможности пользоваться туалетом и мыть руки действительно могут привести к вспышкам кишечных инфекций, однако не во время сильных морозов.

"Станет вопрос, что делать с отходами? Их нельзя будет слить в канализацию, как я понимаю. Если испражнения людей будут попадать "на улицу", то это предпосылка для возникновения вспышек кишечных инфекций. Риск для которых обычно больше в теплый период года", — рассказал врач.

Он отметил, что в период холодов вероятность вспышки инфекционных болезней остается минимальной, поскольку сильные морозы задерживают развитие болезнетворных микроорганизмов. Бактерии активно размножается при теплой погоде.

Відео дня

Федор Лапий отметил, что сейчас низкие температуры защищают киевлян от эпидемий.

В Киевском областном центре контроля и профилактики болезней на момент публикации новости не ответили на запрос журналистов о комментарии.

Проблемы с водой в Киеве: что известно

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал о проблемах с водой и теплом в Киеве после комбинированной атаки ВС РФ в ночь на 20 января. Утром без воды остался весь левый берег столицы, а днем ситуация с водоснабжением и теплом на левобережье и в Печерском районе оставалась сложной.

В интервью The Times от 20 января Кличко говорил, что более полумиллиона человек выехали из Киева с начала 2026 года из-за ударов по энергетике, а с отоплением, водоснабжением, электроэнергией сложилась критическая ситуация. Журналисты отмечали, что в некоторых домах настолько холодно, что замерзает вода в унитазах.

Министр энергетики Денис Шмыгаль вечером 20 января сообщил, что в Киеве возобновили водоснабжение.