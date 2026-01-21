Перебої з водою у Києві: інфекціоніст відповів, чи загрожує столиці спалах інфекцій

Через перебої зі світлом і теплом у киян почала замерзати вода в туалетах, а в частині міста через масований ворожий обстріл зникала вода. Експерти сказали The Times, що це може призвести до поширення хвороб у місті.

Загрози від перебоїв із водою у Києві в коментарі "Телеграфу" оцінив інфекціоніст Федір Лапій. За його словами, відсутність змоги користуватися туалетом і мити руки дійсно можуть призвести до спалахів кишкових інфекцій, однак не під час сильних морозів.

"Стане питання, що робити з відходами? Їх не можна буде злити в каналізацію, як я розумію. Якщо випорожнення людей будуть потрапляти "на вулицю", то це передумова для виникнення спалахів кишкових інфекцій. Ризик для яких звичайно більший в теплий період року", — розповів лікар.

Він зазначив, що в період холодів імовірність спалаху інфекційних хвороб лишається мінімальною, оскільки сильні морози затримують розвиток хвороботворних мікроорганізмів. Бактерії активно розмножується за теплої погоди.

Федір Лапій зауважив, що наразі низькі температури захищають киян від епідемій.

У Київському обласному центрі контролю та профілактики хвороб на момент публікації новини не відповіли на запит журналістів щодо коментаря.

Проблеми з водою у Києві: що відомо

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про проблеми з водою і теплом у Києві після комбінованої атаки ЗС РФ у ніч на 20 січня. Вранці без води залишився весь лівий берег столиці, а вдень ситуація з водопостачанням і теплом на лівобережжі та в Печерському районі залишалася складною.

В інтерв'ю The Times від 20 січня Кличко казав, що понад півмільйона осіб виїхали з Києва від початку 2026 року через удари по енергетиці, а з опаленням, водопостачанням, електроенергією склалася критична ситуація. Журналісти зазначали, що в деяких будинках настільки холодно, що замерзає вода в унітазах.

Міністр енергетики Денис Шмигаль ввечері 20 січня повідомив, що у Києві відновили водопостачання.