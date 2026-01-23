Несколько энергоблоков вышли в аварийный ремонт: "Укрэнерго" объяснило более жесткие отключения

Ситуация в энергетике Украины утром существенно ухудшилась. Поэтому в большинстве регионов были применены аварийные отключения.

К отключениям привели массированные ракетно-пушечные атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Об этом отметили в "Укрэнерго".

Ситуация 23 января осложнилась из-за того, что несколько объектов электрогенерации вышли в аварийный ремонт.

"Оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений — уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и требуют остановки для ремонта", — пояснили в компании.

Такие ремонтные работы нужны, чтобы не допустить неконтролируемых обесточиваний, из-за чего высоковольтное оборудование может быть выведено из строя.

Відео дня

По состоянию на сейчас энергетики работают над восстановлением. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть.

Ожидается, что восстановительные работы на отдельных объектах завершатся уже скоро, благодаря чему удастся отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов.

Напомним, что 23 января в ряде областей ввели аварийные отключения света, из-за чего ранее обнародованные графики временно не действовали. Самая сложная ситуация со светом сложилась в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Накануне энергетики объяснили, почему до сих пор нет графиков отключения света в Киеве. Дело в том, что сейчас доступной электроэнергии в разы меньше, чем нужно столице зимой. Именно поэтому в столице действуют экстренные отключения.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко 23 января рассказывал, что возвращение к стабилизационным графикам отключений в Киеве прогнозировать трудно, поскольку ситуация в столице остается одной из самых сложных в Украине. По его словам, устойчивость киевской энергосистемы зависит от погоды, количества аварий и российских обстрелов.