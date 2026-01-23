Кілька енергоблоків вийшли в аварійний ремонт: "Укренерго" пояснило більш жорсткі відключення

Ситуація в енергетиці України зранку суттєво погіршилася. Через це в більшості регіонів були застосовані аварійні відключення.

До відключень призвели масовані ракетно-дронові атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі й розподілу електроенергії. Про це зазначили в "Укренерго".

Ситуація 23 січня ускладнилася через те, що декілька об'єктів електрогенерації вийшли в аварійний ремонт.

"Обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування – вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту", — пояснили в компанії.

Такі ремонтні роботи потрібні, аби не допустити неконтрольованих знеструмлень, через що високовольтне устаткування може бути виведене з ладу.

Відео дня

Станом на зараз енергетики працюють над відновленням. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу.

Очікується, що відновлювальні роботи на окремих об'єктах завершаться вже скоро, завдяки чому вдасться скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів.

Нагадаємо, що 23 січня у низці областей запровадили аварійні відключення світла, через що раніше оприлюднені графіки тимчасово не діяли. Найскладніша ситуація зі світлом склалася в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Напередодні енергетики пояснили, чому досі немає графіків відключення світла в Києві. Річ у тім, що зараз доступної електроенергії в рази менше, ніж потрібно столиці взимку. Саме тому в столиці діють екстрені відключення.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко 23 січня розповідав, що повернення до стабілізаційних графіків відключень у Києві прогнозувати важко, оскільки ситуація в столиці лишається однією з найскладніших в Україні. За його словами, стійкість київської енергосистеми залежить від погоди, кількості аварій і російських обстрілів.