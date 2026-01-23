"Ситуація залишається важкою": у Міненерго сподіваються найближчими днями перейти на графіки відключень

В енергосистемі України ситуація залишається важкою через дефіцит потужності. Проте наразі спостерігається тенденція до часткової стабілізації.

У Міністерстві енергетики України сподіваються уже упродовж найближчих кількох днів на поступовий перехід від аварійних відключень до графіків погодинних відключень електроенергії. Про це увечері 23 січня повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень", — повідомив посадовець, зауваживши, що тенденція до стабілізації спостерігається завдяки діям "Укренерго" та операторів системи розподілу.

Наразі завданням є перехід на графіки стабілізаційних погодинних відключень обсягом до 3-4 черг, зазначив Шмигаль. Для цього формуються додаткові резервні бригади, що сприятимуть посиленню роботи.

Щодо розподіленої генерації, то у Києві та Київській області Міненерго здійснило цілковиту верифікацію когенераційних установок.

"Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність", — пояснив міністр.

Поки що лише третя частина від введених в експлуатацію потужностей постачає енергію у мережу. Проте Міненерго взаємодіє з місцевими чиновниками, аби всі установки запрацювали.

Варто зауважити, що 23 січня у Telegram-каналі "Укренерго" розповіли, що ситуація вранці в енергосистемі суттєво ускладнилася: зокрема через те, що одразу кілька об'єктів генерації вийшли в аварійний ремонт. У зв'язку з цим у більшості регіонів України було запроваджено аварійні відключення електрики.

