Графіки відключення на 26 січня: в яких регіонах не буде світла майже дві третини дня (фото)

ДТЕК і обласні обленерго оприлюднили графіки погодинних відключень для низки регіонів України на 26 січня. Побутові споживачі з певних підгруп сидітимуть без світла понад 15 годин протягом наступної доби.

У ДТЕК вказують, що в Києві продовжують екстренні графіки через наслідки атак РФ. В столиці триває нерівномірне підключення абонентів у різних частинах міста, і наразі фахівці просять мешканців лівого берега Києва та Троєщини ощадливіше використовувати електроенергію.

"Просимо не вмикати одночасно потужні електроприлади. Користуйтесь, будь ласка, ними по черзі. Навіть невелика економія з боку кожної родини допоможе зменшити навантаження на мережі й вистояти в цей складний час ", — кажуть енергетики, коментуючи ситуацію в області.

На момент публікації матеріалу ДТЕК не публікував графіки. Фокус нагадує, що нині діють аварійні відключення світла для столиці та Київської області.

Відео дня

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області

В Дніпропетровській області також будуть застосовуватися графіки погодинних відключень на 26 січня. Енергетики вказують, що наразі тривалість відключень буде складати від 15 до 16,5 годин протягом наступної доби.

Графіки відключень світла для Дніпропетровської області на 26 січня Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла для Дніпропетровської області на 26 січня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Одеській області

В Одеській області також будуть застосовано графіки стабілізаційних відключень. Енергетики повідомлять, що тривалість відключення для різних черг коливатиметься від 14,5 до 16,5 годин на добу.

"Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення", — заявили в ДТЕК.

Графіки відключень світла для Одеської області на 26 січня Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла для Одеської області на 26 січня Фото: ДТЕК

Графіки відключень для інших регіонів

У Полтавській області також буде застосовано графіки погодинних відключень на 26 січня. Місцеві енергетики повідомляють, що тривалість відсутності світла в черзі складатиме від 15 до 16,5 годин на наступну добу.

Графіки відключень світла в Полтавській області 26 січня Фото: Суспільне

У Кіровоградській області енергетики повідомили, що також будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Середня тривалість відключення складатиме до 18 годин на наступну добу.

Графіки відключень світла в Кіровоградській області на 26 січня Фото: Суспільне

У Львіській області місцеві енергетики оприлюднили нові графіки відключення світла на 26 січня. Наразі прогнозується, що тривалість перебування без світла для побутових споживачів складатиме від 3,5 до 8,5 годин у залежності від черги.

Графіки відключень світла в Львівській області на 26 січня Фото: Суспільне

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Міненерго сподіваються перейти на графіки відключень. У Міністерстві енергетики України сподіваються уже упродовж найближчих кількох днів на поступовий перехід від аварійних до погодинних відключень.

Згодом стало відомо, чи може РФ повністю знеструмити Київ. Гендиректор Yasno Сергій Коваленко каже, що вірогідність залежить від низки факторів — роботи сил ППО, погоди та наслідків від ворожих атак.