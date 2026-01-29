Своєрідна "компенсація": Кулеба розповів, яким будинкам не відключають світло

Віцепрем'єр Олексій Кулеба стверджує, що після відновлення електропостачання будинки, де немає опалення, не відключають від світла. За його словами, загалом у Києві без тепла лишаються 613 будинків, а по всій Україні — понад 900.

Про відключення опалення в Україні віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів у коментарі "Новини.Live" 29 січня. Він зазначив, що ситуація лишається складною, особливо в прифронтових регіонах, однак у Київській області та столиці спостерігається позитивна динаміка.

"Майже скрізь ми вийшли на графіки постачання електроенергії для населення, але графіки досить жорсткі. Позитивна динаміка в тому, що поступово ми відходимо від відключення електроенергії повного і можемо переходити до певного планування", — сказав урядовець.

Щодо ситуації з теплопостачанням Кулеба зазначив, що без опалення в Україні загалом лишається трохи більше, ніж 900 будинків, із яких 613 знаходяться у Києві. За його словами, в столиці ремонті роботи контролює не лише місцева влада, а й спеціально створений штаб під головуванням першого віцепрем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"За останні два дні всі будинки, які можливо було під'єднати до енергопостачання, там, де немає тепла — вони підключені, і люди мають електрику без відключень. Таким чином їм компенсується відсутність тепла", — доповів Кулеба.

При цьому він зазначив, що у Києві без опалення лишається частина будинків, які живляться від ТЕЦ-4 і ТЕЦ-6, і наразі тривають планові роботи з відновлення.

"Також сьогодні була поставлена задача президентом України підготувати відповідне рішення щодо того, яким чином буде здійснюватися нарахування і оплата за січень по теплоносіях у Києві", — додав віцепрем'єр.

Відключення опалення в Україні: що відомо

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов в опублікованому 29 січня інтерв'ю заявив, що місцева влада не знає, коли повернуть опалення в усі будинки на Троєщині у Києві. За його словами, причиною проблеми є повна залежність району від ТЕЦ-6.

В Київській міській державній адміністрації 27 січня повідомили, що частині киян відключать гарячу воду, щоб спрямувати теплоносій на відновлення опалення. Обмеження торкнуться лише тих будинків, де це необхідно для відновлення теплопостачання.

Президент України Володимир Зеленський 26 січня назвав темпи відновлення тепла й світла занадто повільними та повідомив, що обговорив із місцевими керівниками й урядовцями, як можна підвищити оперативність.