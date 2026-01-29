Частина Києва досі без тепла: місцева влада не знає, коли повернуть опалення

Жителі Троєщини у Києві досі залишаються без тепла, а конкретні терміни його відновлення поки що відсутні. Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов пояснив, що головною причиною є повна залежність району від ТЕЦ-6, яка наразі залишається недоступною для ремонту та модернізації.

Як розповів Максим Бахматов у інтерв’ю виданню "РБК-Україна", наразі частину Лісового масиву вдалося забезпечити теплом альтернативними методами, однак Троєщина досі залишилася без централізованого опалення.

"Лісовий більш-менш з теплом. Троєщина – ні, але коли воно станеться, не знаю. Можливо, це станеться цього сезону. Але вже вам закидаю важливу вудочку. Я би спитав у Кличка, як ми будемо готуватися до наступного опалювального сезону, який настане в цьому році", — зазначив чиновник.

Інтерв'ю Максима Бахматова виданню "РБК-Україна"

Також він підкреслив, що за час війни місто не створило альтернативних джерел енергії та тепла, і саме це зробило райони вразливими під час кризових ситуацій. За словами Бахматова, відсутність диверсифікації енергопостачання призводить до того, що мешканці змушені обігрівати квартири будь-якими доступними способами.

Відео дня

"У нас умовно 7, 9, 10 градусів в одній кімнаті в когось може бути. Це катастрофа, але на сьогоднішній день наша реальність. ТЕЦ-6 – режимний об'єкт, на який нікого не пускають, навіть поліцію", — пояснив голова РДА.

У цьому інтерв’ю голова РДА ще наголосив на важливості створення резервних джерел енергопостачання, а також порівняв ситуацію з Житомиром, де ТЕЦ на соломі забезпечує близько 40% потреб міста.

"Для того, щоб боротися з ворогом, у вас має бути альтернатива. У вас має бути 200 мегават альтернативної енергетики чи тепла…Як зробив Житомир, який на соломі побудував ТЕЦ, і вона дає енергію для 40% Житомира. Чому обласний центр може собі дозволити ТЕЦ на соломі, а я не можу?", — попередив він.

Загалом, за словами посадовця Троєщина наразі повністю від’єднана від міської енергосистеми. Зокрема, ТЕЦ-6, хоча й є найсучаснішою та найбільш ефективною теплоелектроцентралею Києва, залишається єдиним джерелом тепла для району, і тому її потенціал обмежений.

Також журналіст поцікавився чи можна підключити будинки на Троєщині до мобільних котелень або локальних газових котлів. Відповідаюси, Бахматов пояснив, що Деснянський район займає приблизно 150 квадратних кілометрів і включає близько 800 багатоповерхових будинків та три тисячі під’їздів. Нагрівати таку територію мобільними установками технічно неможливо, а локальні газові котли або персональні теплові пункти можуть ефективно обігрівати лише окремі під’їзди чи квартири.

"Ви кімнатку можете надути дуйчиком один кіловат. Десять метрів. Є 150 квадратних кілометрів Деснянського району. Це половина Мальдів. Половина – це країна, Ліхтенштейн. Сім мільйонів квадратних метрів. Приблизно 800 будинків, три тисячі підїздів. Мобільними котельнями нагріти це неможливо", — додав він.

Нагадаємо, що 28 січня на Троєщині мешканці району вийшли на протест через відсутність світла та тепла та перекрили проспект Червоної Калини.

Раніше Фокус писав, що для відновлення централізованого опалення в столиці тимчасово обмежили постачання гарячої води. Та, за словами експертів, киянам слід готуватися, що гарячої води може не бути щонайменше до завершення опалювального сезону.