У Києві перекрили дорогу через відсутність опалення: сотні будинків залишаються без тепла

У Києві мешканці будинків, в яких відсутнє теплопостачання, перекрили дорогу. Через це в столиці фіксують затори.

Перекриття дороги сталося на Троєщині — мешканці перекрили проспект Червоної Калини. Про це повідомив Telegram-канал "Реальний Київ".

Зазначається, що через перекриття дороги на районі виникли затори.

Коли на Троєщині можуть відновити опалення

Депутатка Київради з фракції "Європейська Солідарність Дінара Габібулаєва в етері "Новини. LIVE" заявила, що теплопостачання мешканцям Троєщини можуть відновити приблизно за 5 днів.

Водночас, за її словами на Троєщину перерозподілили більше електроенергії, аби дати можливість людям обігрівати домівки електроприладами.

За її словами, ТЕЦ-6 залишається в критичній ситуації, і буде в ній надалі.

Ситуація з опаленням у Києві

Міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив, що наразі в столиці 639 будинків залишаються без опалення. Станом на ранок таких будинків було 737.

Вдень президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Києві понад 700 будинків без теплопостачання — проблеми фіксуються в трьох районах. На ліквідацію наслідків обстрілів та відновлення теплопостачання залучені аварійні бригади майже з усієї держави. Водночас Зеленський заявив, що очікує на більшу оперативність в рішеннях місцевої влади.

Раніше Фокус писав, що через пошкодження ТЕЦ-6 Троєщина залишилася без теплопостачання. Керівник Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов визнав, що ситуація критична, якщо опалення не з’явиться найближчим часом і морози триватимуть, існує ризик замерзання труб водопроводу та каналізації.

Згодом у КМДА підтвердили обмеження гарячого водопостачання в частині житлових будинків у Києві. Там зазначили, що обмеження гарячого водопостачання є вимушеним і тимчасовим кроком, потрібним для ліквідації наслідків російських атак, відновлення опалення у будинках і подальшої стабілізації роботи.

Також Фокус розповідав, що у Києві в районі Теремки через відсутність опалення та електроенергії промерзають і тріскаються комунікації. Через це люди змушені ходити в туалет на вулицю або в пакет.