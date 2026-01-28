"Ходимо в туалет у пакет": у Києві проривають комунікації багатоповерхівок (відео)

У Києві через відсутність опалення та електроенергії промерзають і тріскаються комунікації. Через це люди змушені ходити в туалет на вулицю або в пакет.

В одній з квартир у районі Теремки нечистоти з каналізації полилися просто у ванну, тож родина повинна була залишити своє житло. Про це йдеться в матеріалі "5 каналу".

Інші сусіди розповідають, що у квартирах температура +2, а в під'їздах вода тече просто зі стелі.

Причина — у конструкції будинків. У цих "кутових" багатоповерхівках комунікації розташовані не в підвалі, а над арками. Через це вони швидко промерзають і тріскаються.

Така ситуація в районі триває з 20 січня. Через це люди повинні ходити в туалет на вулицю або в пакет вдома, і потім виносити.

"Після 20-го числа в нас взагалі пропала холодна вода і пропала каналізація. Повинні, не знаю чи є, хтось щось там не перекрив, хтось щось там чи не докрив. Тобто буквально за якісь 10 годин замерзли труби й замерзла каналізація", — розповіла мешканка району Людмила Гриценко.

Відео дня

У ЖЕКу пояснили, що звернення від мешканців надходять щодня, і їх стає дедалі більше. Загалом на районі близько 20 будинків у такому стані.

У дворах працюють десятки фахівців. Бригади приїжджають із різних регіонів і працюють зранку й до вечора. Та система не витримує морозів: удень труби розігрівають, а вночі вони знову замерзають.

Раніше Фокус писав, що через пошкодження ТЕЦ-6 Троєщина залишилася без теплопостачання. Керівник Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов визнав, що ситуація критична, якщо опалення не з’явиться найближчим часом і морози триватимуть, існує ризик замерзання труб водопроводу та каналізації.

Згодом у КМДА підтвердили обмеження гарячого водопостачання в частині житлових будинків у Києві. Там зазначили, що обмеження гарячого водопостачання є вимушеним і тимчасовим кроком, потрібним для ліквідації наслідків російських атак, відновлення опалення у будинках і подальшої стабілізації роботи.