"Будемо робити, як у селі": у Києві можуть облаштовувати вуличні туалети з вигрібними ямами

Після критичного пошкодження ТЕЦ 6 унаслідок ракетно-дронових обстрілів Троєщина залишилася без тепла, і в найближчому майбутньому ситуація не виглядає особливо оптимістичною.

Керівник Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов в інтерв'ю LB.ua чесно зізнається, що після останнього обстрілу 24 січня ситуація критична, і ніхто не знає, що робити.

"Зараз шоста ТЕЦ точно не подає теплоносій. Лісовий масив намагаються заживити через інші джерела теплопостачання. Для Троєщини альтернативи перепідключити немає. Нам не кажуть, що сталося, але відомо, що це сталося після останнього обстрілу — в ніч на суботу", — каже він.

За словами чиновника, він ще в серпні минулого року порушував питання, що буде, якщо буде опалення, але без електрики, і якщо не буде нічого взагалі, то що робити зі школами:

"У відповідь "ха-ха-ха, хі-хі-хі". Пантелєєва (Петро Пантелєєв — заступник голови КМДА, — прим. ред) питав тричі, Кличка (Віталій Кличко — мер Києва, — прим. ред) тричі. Мені кажуть: "Так треба ж брати вас, Бахматов, із собою на наради до прем'єр-міністра". Та беріть, я вам усе скажу, що буде!"

Бахматов констатує, що Київ — місто з бюджетом понад $2 млрд, і з початку повномасштабного вторгнення можна було нарощувати незалежні джерела тепла.

"Котельні на соломі, вугіллі, дизелі, та ж когенерація. Виділяти щороку хоча б по $100 тисяч на розвиток цього напрямку. Це ж реально, якщо в тебе є такий фонд", — каже він.

Тепер же доводиться виходити із ситуації всіма можливими способами. Наразі у школах району обладнано десять опорних пунктів обігріву та перебування, які зможуть вмістити 20-30 тисяч осіб.

"Діти, мами, літні люди — усіх обігріємо. Якщо не вистачить, будемо нарощувати, у запасі ще 40 шкіл району", — запевняє Бахматов.

Максим Бахматов Фото: Facebook

Якщо опалення на Троєщині не з'явиться найближчим часом, а морози триватимуть, наступною загрозою стане замерзання труб водопроводу та каналізації. Максим Бахматов каже, що ще влітку розглядали таку перспективу.

"Ви знаєте, яка ситуація з резервним живленням піднасосних груп водопроводу і Бортничів. Що робити в короткі терміни, коли ситуація критична? Риється яма, накривається, зверху дірка — все. Будемо робити туалети, як у селі", — чи то всерйоз, чи то напівжартома сказав чиновник.

Як уточнюють журналісти, рішення про закупівлю додаткових джерел енергії для водоканалу Київрада ухвалила в жовтні, закупівлю оголосили в листопаді, але постачання ще не було.

Бахматов каже, що працює з питання можливого обладнання туалетів на вулиці із Зеленбудом і районним дорожньо-експлуатаційним управлінням, які мають техніку і людей. На запитання журналіста, що буде сигналом, що пора братися за справу, він відповів:

"Немає води — погнали копати. Зазвичай на такі кроки є день-два".

Голова РДА додав, що зараз район гостро потребує обігріву, дров, харчування, гарячих напоїв, біотуалетів.

Напередодні Віталій Кличко повідомив, що Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, які в умовах енергетичної кризи в Україні та столиці дадуть змогу місту посилити рівень стійкості критичних об'єктів, закладів соціальної сфери.

