Якщо не буде нових обстрілів: нардеп розповів, коли відновлять опалення на Троєщині (відео)

Станом на 24 січня в Києві без теплопостачання залишаються 1330 багатоповерхівок, і найскладніша ситуація — на Троєщині в Деснянському районі столиці.

Поки що прогнози від тепловиків далеко невтішні, повідомив в ефірі "Київ 24" народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк.

"Потрібно ще їм (енергетикам, — прим. ред.), принаймні, за їхніми оцінками, від чотирьох до п'яти діб для того, щоб відновити теплопостачання і роботу теплоелектроцентраль №6. Знову ж таки, це за умови відсутності нових обстрілів по критичній інфраструктурі", — підкреслив він.

За його словами, якщо вдасться відновити протягом тижня ТЕЦ 6 і повноцінно знову запустити роботу і п'ятої, і Дарницької ТЕЦ, то Київ повернеться до повноцінних графіків відключення: не аварійних, а саме графіків відключення.

Нагорняк розповів, що зараз по Києву діють графіки відключень, а електрична енергія від АЕС у повному обсязі наразі генерується і передається по всіх регіонах.

""Укренерго" вдалося стабілізувати роботу підстанцій. Не відновити повноцінно, але стабілізувати роботу, і передача електроенергії здійснюється в повному обсязі", — запевнив депутат.

З огляду на ситуацію, що склалася, парламентарій прогнозує, що лютий теж потенційно буде з тривалими графіками.

"Але вже з березня ситуація має покращитися внаслідок додаткової генерації за рахунок сонячних електростанцій (СЕС) як домашніх, так і промислових. Вони дадуть нам додаткову мережу і обсяг певний електричної енергії", — пояснив він.

Сергій Нагорняк констатує, що і в березні, і в квітні українці житимуть із графіками відключень, оскільки швидко відновити повноцінну роботу всіх і гідроелектростанцій, і всіх блоків ТЕЦ неможливо. Для відновлення їхньої роботи у 100%-ному обсязі потрібно багато часу.

"Тому і в березні, і в квітні ми справді будемо з графіками відключень, але які будуть більш-менш прийнятні, тому що зараз ситуація, як ми бачимо, дуже складна", — наголосив гість ефіру.

Масована атака на енергетику Києва 24 січня: деталі

Уночі 24 січня в Києві прогриміла серія потужних вибухів. У столичному регіоні головною мішенню для росіян була енергетика.

Після масованої комбінованої атаки без опалення залишалися 1676 багатоповерхових будинків.

Під час удару в Голосіївському районі загинула 48-річна співробітниця кондитерської фабрики Roshen, двоє чоловіків дістали осколкові поранення, а ще одна жінка має різані рани та гостру реакцію на стрес.

Ще 23 січня Віталій Кличко закликав мешканців столиці запасатися їжею, водою і ліками та не виключати тимчасового виїзду з міста, оскільки не відкидаються нові удари ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі.