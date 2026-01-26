Если не будет новых обстрелов: нардеп рассказал, когда восстановят отопление на Троещине (видео)

По состоянию на 24 января в Киеве без теплоснабжения остаются 1330 многоэтажек, и наиболее сложная ситуация — на Троещине в Деснянском районе столицы.

Пока что прогнозы от тепловиков далеко неутешительные, сообщил в эфире "Киев 24" народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

"Нужно еще им (энергетикам, – прим. ред), по крайней мере, по их оценкам, от четырех до пяти суток для того, чтобы возобновить теплоснабжение и работу теплоэлектроцентраль №6. Снова же, это при условии отсутствия новых обстрелов по критической инфраструктуре", – подчеркнул он.

По его словам, если удастся восстановить на протяжении недели ТЭЦ 6 и полноценно снова запустить работу и пятой, и Дарницкой ТЭЦ, то Киев вернется к полноценным графикам отключения: не аварийным, а именно графикам отключения.

Нагорняк рассказал, что сейчас по Киеву действуют графики отключений, а электрическая энергия от АЭС в полном объеме сейчас генерируется и передается по всем регионам.

""Укрэнерго" удалось стабилизировать работу подстанций. Не восстановить полноценно, но стабилизировать работу, и передача электроэнергии осуществляется в полном объеме", – заверил депутат.

Исходя из сложившейся ситуации, парламентарий прогнозирует, что февраль тоже потенциально будет с продолжительными графиками.

"Но уже с марта ситуация должна улучшиться в результате дополнительной генерации за счет солнечных электростанций (СЭС) как домашних, так и промышленных. Они дадут нам дополнительную сеть и объем определенный электрической энергии", – объяснил он.

Сергей Нагорняк констатирует, что и в марте, и в апреле украинцы будут жить с графиками отключений, поскольку быстро восстановить полноценную работу всех и гидроэлектростанций, и всех блоков ТЭЦ невозможно. Для возобновления из работы в 100%-ном объеме нужно много времени.

"Поэтому и в марте, и в апреле мы действительно будем с графиками отключений, но которые будут более-менее приемлемы, потому что сейчас ситуация, как мы видим, очень сложная", – подчеркнул гость эфира.

Массированная атака на энергетику Киева 24 января: детали

Ночью 24 января в Киеве прогремела серия мощных взрывов. В столичном регионе главной мишенью для россиян была энергетика.

После массированной комбинированной атаки без отопления оставались 1676 многоэтажных домов.

Во время удара в Голосеевском районе погибла 48-летняя сотрудница кондитерской фабрики Roshen, двое мужчин получили осколочные ранения, а еще одна женщина имеет резаные раны и острую реакцию на стресс..

Еще 23 января Виталий Кличко призвал жителей столицы запасаться едой, водой и лекарствами и не исключать временного выезда из города, поскольку не исключаются новые удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре.