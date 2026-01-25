"Не знали, доживут ли до утра": жители Троещины 5 дней замерзали без отопления и света (видео)

Жители двух домов в жилом массиве Троещина в Деснянском районе Киева пять дней живут без света и отопления. Люди пытались достучаться до всех аварийных служб, но никакой реакции, по их словам, якобы не было.

Ситуация сдвинулась с места только в воскресенье, 25 января, после того, как полиция, которую вызвали на место, позвонила в аварийную службу. Об этом говорится в сюжете "Киев24".

"Аварийщики", как говорится в сюжете, приехали на вызов через два часа. Сейчас продолжаются работы по подключению электроснабжения к домам. Кроме того, в дома подали пока только холодную воду.

Жители отмечают, что в соседних домах рядом серьезных перебоев с теплом и светом вообще нет.

Пожилые люди, которые при минусовых температурах в квартирах живут на верхних этажах домов, не знали, доживут ли до утра, поэтому даже заблаговременно прощались с соседями, говорится в сюжете. Спасались, надевая на себя всю одежду и укрываясь одеялами по самый нос.

Жители отмечают, что ранее также вызывали полицию, однако безрезультатно. Но в последний раз приехали неравнодушные люди, благодаря которым ситуация начала решаться.

Напомним, с вечера субботы 24 января, после массированной комбинированной атаки на Киев столичные коммунальщики успели вернуть тепло в более 1600 домов. Но по состоянию на утро воскресенья 25 января без отопления еще стоят 1676 многоэтажек.

Фокус также писал, как киевлянам приходится выживать в условиях блэкаута, без тепла в квартирах и водоснабжения.