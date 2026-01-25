"Не знали, чи доживуть до ранку": мешканці Троєщини 5 днів замерзали без опалення та світла (відео)

Мешканці двох будинків у житловому масиві Троєщина в Деснянському районі Києва п'ять днів живуть без світла і опалення. Люди намагалися достукатися до усіх аварійних служб, але жодної реакції, за їхніми словами, нібито не було.

Ситуація зрушила з місця лише у неділю, 25 січня, після того, як поліція, яку викликали на місце, подзвонила в аварійну службу. Про це йдеться у сюжеті "Київ24".

"Аварійники", як йдеться у сюжеті, приїхали на виклик через дві години. Наразі тривають роботи з підключенням електропостачання до будинків. Окрім того, у будинки подали поки що лише холодну воду.

Мешканці зазначають, що у сусідніх будинках поруч серйозних перебоїв з теплом та світлом взагалі немає.

Літні люди, які при мінусових температурах у квартирах мешкають на верхніх поверхах будинків, не знали, чи доживуть до ранку, тому навіть завчасно прощалися з сусідами, йдеться у сюжеті. Рятувалися, вдягаючи на себе увесь одяг та вкриваючись ковдрами по самий ніс.

Мешканці зазначають, що раніше також викликали поліцію, проте безрезультатно. Але останнього разу приїхали небайдужі люди, завдяки яким ситуація почала вирішуватися.

Нагадаємо, з вечора суботи 24 січня, після масованої комбінованої атаки на Київ столичні комунальники встигли повернути тепло до понад 1600 будинків. Але станом на ранок неділі 25 січня без опалення ще столи 1676 багатоповерхівок.

Фокус також писав, як киянам доводиться виживати в умовах блекауту, без тепла у квартирах та водопостачання.