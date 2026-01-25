У Києві на Троєщині масово встановлюють пункти ночівлі громадян, — соцмережі (фото)

У Києві облаштовують мобільні опорні пункти. Один із них розташований у дворі багатоповерхівок у Деснянському районі.

На Троєщині, зокрема біля ТРЦ "Район", почали встановлювати пункти ночівлі для громадян. Про це інформують місцеві telegram-канали.

На світлинах, які з'явилися у соцмережах, помітно декілька наметів, які разом складають своєрідну систему безплатних "хостелів".

Намети у дворі на Троєщині Фото: соцмережi

Поряд із ними розбитий мобільний госпіталь МВС.

Ситуація у Києві

Жінка з дитиною у Пункті незламності у Києві Фото: ДСНС

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко наголошував, що після російської атаки 24 січня найскладніша ситуація виникла на Троєщині, де без світла, води та тепла залишалися близько 600 будинків.

Тому у столиці розгортають опорні пункти, оснащуючи їх мобільними котельнями та карематами, у яких мешканці зможуть перебувати цілодобово. Подібні пункти облаштовують й у школах №263, №264, №306, №275, №293

Загалом у столиці розгорнуто понад 1 300 пунктів незламності, зокрема й у субʼєктів бізнесу, повідомляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Додатково, за його словами, на 68 локаціях, переважно у дворах багатоповерхівок, розгорнуто 91 пункт обігріву ДСНС.

Для людей, у яких немає можливості готувати гарячу їжу, до роботи у столиці підготована 41 кухня, інформувала прем'єрка Юлія Свириденко.

Наразі 4 кухні забезпечують харчування десятків працівників ДСНС, які залучені у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. Ще 37 кухонь готові до екстреного розгортання. Наразі у Києві вже працює 56 точок видачі гарячої їжі, яку готують представники World Central Kitchen та Червоного Хреста.

Нагадаємо, з вечора суботи столичні комунальники встигли повернути тепло до понад 1600 будинків. Але без опалення ще стоять 1676 багатоповерхівок.

Фокус також писав, як кияни виживають в умовах блекауту, без тепла у квартирах та водопостачання.