В Киеве на Троещине массово устанавливают пункты ночлега граждан, — соцсети (фото)

В Киеве обустраивают мобильные опорные пункты. Один из них расположен во дворе многоэтажек в Деснянском районе.

На Троещине, в частности возле ТРЦ "Район", начали устанавливать пункты ночлега для граждан. Об этом информируют местные telegram-каналы.

На фотографиях, которые появились в соцсетях, заметно несколько палаток, которые вместе составляют своеобразную систему бесплатных "хостелов".

Палатки во дворе на Троещине Фото: соцсети

Рядом с ними разбит мобильный госпиталь МВД.

Ситуация в Киеве

Женщина с ребенком в Пункте несокрушимости в Киеве Фото: ГСЧС

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко отмечал, что после российской атаки 24 января самая сложная ситуация возникла на Троещине, где без света, воды и тепла оставались около 600 домов.

Поэтому в столице разворачивают опорные пункты, оснащая их мобильными котельными и карематами, в которых жители смогут находиться круглосуточно. Подобные пункты обустраивают и в школах №263, №264, №306, №275, №293

Всего в столице развернуто более 1 300 пунктов несокрушимости, в том числе и у субъектов бизнеса, сообщал министр внутренних дел Игорь Клименко. Дополнительно, по его словам, на 68 локациях, преимущественно во дворах многоэтажек, развернут 91 пункт обогрева ГСЧС.

Для людей, у которых нет возможности готовить горячую пищу, к работе в столице подготовлена 41 кухня, информировала премьер Юлия Свириденко.

Сейчас 4 кухни обеспечивают питание десятков работников ГСЧС, которые привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. Еще 37 кухонь готовы к экстренному развертыванию. В данный момент в Киеве уже работает 56 точек выдачи горячей пищи, которую готовят представители World Central Kitchen и Красного Креста.

Напомним, с вечера субботы столичные коммунальщики успели вернуть тепло в более 1600 домов. Но без отопления еще стоят 1676 многоэтажек.

Фокус также писал, как киевляне выживают в условиях блэкаута, без тепла в квартирах и водоснабжения.