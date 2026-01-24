Работала в цеху: в Киеве во время российской атаки погибла сотрудница Roshen (видео)

Во время комбинированной атаки на Киев ночью 24 января погибла сотрудница кондитерской фабрики Roshen. Также известно о трех пострадавших.

В Голосеевском районе столицы в результате российского удара погибла 48-летняя женщина. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

Также сообщается, что двое мужчин получили осколочные ранения, а еще одна женщина имеет резаные раны и острую реакцию на стресс.

В ГСЧС уточняли, что в результате обстрела произошло разрушение на верхнем этаже кондитерской фабрики.

Женщина, которая погибла на фабрике, работала в цехе, чтобы на утро люди имели свежую продукцию, сообщила народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. Производственное помещение серьезно пострадало, сообщила избранница, добавив, что были уничтожены известные среди киевлян фонтан и каток.

Відео дня

Последствия комбинированной атаки по Киеву

Всего в результате применения БпЛА в Голосеевском, Дарницком, Днепровском и Деснянском районах столицы повреждено здание кондитерской фабрики, 6 жилых домов, помещение Национальной библиотеки им. Вернадского, штрафплощадка, складские помещения, автомобили.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области. Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, в результате которого погиб человек (ч. 2 ст. 438 УК Украины), что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Фокус писал, что из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, обусловленной последствиями российских обстрелов, в нескольких областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, в сентябре 2025 года на кондитерской фабрике Roshen на улице Демеевской в Киеве произошел пожар.