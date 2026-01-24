Працювала у цеху: у Києві під час російської атаки загинула співробітниця Roshen (відео)

Під час комбінованої атаки на Київ вночі 24 січня загинула співробітниця кондитерської фабрики Roshen. Також відомо про трьох постраждалих.

У Голосіївському районі столиці внаслідок російського удару загинула 48-річна жінка. Про це повідомили у прокуратурі Києва.

Також повідомляється, що двоє чоловіків отримали осколкові поранення, а ще одна жінка має різані рани та гостру реакцію на стрес.

У ДСНС уточняли, що внаслідок обстрілу сталося руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики.

Жінка, яка загинула на фабриці, працювала у цеху, аби на ранок люди мали свіжу продукцію, повідомила народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар. Виробнице приміщення серйозно постраждало, поінформувала обраниця, додавши, що були знищені відомі фонтан та ковзанка.

Наслідки комбінованої атаки по Києву

Загалом внаслідок застосування БпЛА у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах столиці пошкоджено будівлю кондитерської фабрики, 6 житлових будинків, приміщення Національної бібліотеки ім. Вернадського, штрафмайданчик, складські приміщення, автомобілі.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, внаслідок якого загинула людина (ч. 2 ст. 438 КК України), що карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Фокус писав, що через складну ситуацію в енергосистемі країни, зумовлену наслідками російських обстрілів, в кількох областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, у вересні 2025 року на кондитерській фабриці Roshen на вулиці Деміївській у Києві сталася пожежа.