"Будем делать, как в селе": в Киеве могут обустраивать уличные туалеты с выгребными ямами

После критического повреждения ТЭЦ 6 в результате ракетно-дроновых обстрелов Троещина осталась без тепла, и в ближайшем будущем ситуация не выглядит особо оптимистичной.

Руководитель Деснянской райгосадминистрации Максим Бахматов в интервью LB.ua честно признается, что после последнего обстрела 24 января ситуация критическая, и никто не знает, что делать.

"Сейчас шестая ТЭЦ точно не подает теплоноситель. Лесной массив пытаются заживить через другие источники теплоснабжения. Для Троещины альтернативы переподключить нет. Нам не говорят, что произошло, но известно, что это произошло после последнего обстрела — в ночь на субботу", – говорит он.

По словам чиновника, он еще в августе прошлого года поднимал вопрос, что будет, если будет отопление, но без электричества, и если не будет ничего вообще, то что делать со школами:

Відео дня

"В ответ "ха-ха-ха, хи-хи-хи". Пантелеева (Петр Пантелеев – заместитель главы КГГА, – прим. ред) спрашивал трижды, Кличко (Виталий Кличко – мэр Киева, – прим. ред) трижды. Мне говорят: "Так надо же брать вас, Бахматов, с собой на совещания к премьер-министру". Да берите, я вам все скажу, что будет!"

Бахматов констатирует, что Киев – город с бюджетом свыше $2 млрд, и с начала полномасштабного вторжения можно было наращивать независимые источники тепла.

"Котельные на соломе, угле, дизеле, та же когенерация. Выделять каждый год хотя бы по $100 тысяч на развитие этого направления. Это же реально, если у тебя есть такой фонд", – говорит он.

Теперь же приходится выходить из ситуации всеми возможными способами. Сейчас в школах района оборудованы десять опорных пунктов обогрева и пребывания, которые смогут вместить 20-30 тысяч человек.

"Дети, мамы, пожилые люди – всех обогреем. Если не хватит, будем наращивать, в запасе еще 40 школ района", – уверяет Бахматов.

Максим Бахматов Фото: Facebook

Если отопление на Троещине не появится в ближайшее время, а морозы будут продолжаться, следующей угрозой станет замерзание труб водопровода и канализации. Максим Бахматов говорит, что еще летом рассматривалась такая перспектива.

"Вы знаете, какая ситуация с резервным питанием поднасосных групп водопровода и Бортничей. Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дыра – все. Будем делать туалеты, как в селе", – то ли всерьез, то ли полушутя сказал чиновник.

Как уточняют журналисты, решение о закупке дополнительных источников энергии для водоканала Киевсовет принял в октябре, закупку объявили в ноябре, но поставки еще не было.

Бахматов говорит, что работает по вопросу возможного оборудования туалетов на улице с Зеленстроем и районным дорожно-эксплуатационным управлением, у которых есть техника и люди. На вопрос журналиста, что будет сигналом, что пора браться за дело, он ответил:

"Нет воды – погнали копать. Обычно на такие шаги есть день-два".

Глава РГА добавил, что сейчас район остро нуждается в обогреве, дровах, питании, горячих напитках, биотуалетах.

Накануне Виталий Кличко сообщил, что Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые в условиях энергетического кризиса в Украине и столице позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов, учреждений социальной сферы.

Напомним, нардеп рассказал, когда восстановят теплоснабжение на Троещине.

Также сообщалось, что на Троещине массово устанавливают пункты ночлега граждан.