"Ходим в туалет в пакет": в Киеве прорывают коммуникации многоэтажек (видео)

В Киеве из-за отсутствия отопления и электроэнергии промерзают и трескаются коммуникации. Из-за этого люди вынуждены ходить в туалет на улицу или в пакет.

В одной из квартир в районе Теремки нечистоты из канализации полились прямо в ванну, поэтому семья должна была покинуть свое жилье. Об этом говорится в материале "5 канала".

Другие соседи рассказывают, что в квартирах температура +2, а в подъездах вода течет просто с потолка.

Причина — в конструкции домов. В этих "угловых" многоэтажках коммуникации расположены не в подвале, а над арками. Из-за этого они быстро промерзают и трескаются.

Такая ситуация в районе продолжается с 20 января. Из-за этого люди должны ходить в туалет на улицу или в пакет дома, и потом выносить.

"После 20-го числа у нас вообще пропала холодная вода и пропала канализация. Должны, не знаю есть ли, кто-то что-то там не перекрыл, кто-то что-то там не докрыл. То есть буквально за какие-то 10 часов замерзли трубы и замерзла канализация", — рассказала жительница района Людмила Гриценко.

В ЖЭКе объяснили, что обращения от жителей поступают ежедневно, и их становится все больше. Всего на районе около 20 домов в таком состоянии.

Во дворах работают десятки специалистов. Бригады приезжают из разных регионов и работают с утра и до вечера. Но система не выдерживает морозов: днем трубы разогревают, а ночью они снова замерзают.

Ранее Фокус писал, что из-за повреждения ТЭЦ-6 Троещина осталась без теплоснабжения. Руководитель Деснянской райгосадминистрации Максим Бахматов признал, что ситуация критическая, если отопление не появится в ближайшее время и морозы будут продолжаться, существует риск замерзания труб водопровода и канализации.

Впоследствии в КГГА подтвердили ограничения горячего водоснабжения в части жилых домов в Киеве. Там отметили, что ограничение горячего водоснабжения является вынужденным и временным шагом, необходимым для ликвидации последствий российских атак, восстановления отопления в домах и дальнейшей стабилизации работы.