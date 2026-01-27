Части киевлян отключат горячую воду: в КГГА объяснили, где ограничат водоснабжение

В КГГА подтвердили ограничения горячего водоснабжения в части жилых домов в Киеве. Высвобожденные теплоносители направят на восстановление отопления.

О частичных отключениях воды в Киеве сообщили 27 января в пресс-центре Киевской городской государственной администрации. В КГГА отметили, что ограничение горячего водоснабжения является вынужденным и временным шагом, необходимым для ликвидации последствий российских атак, восстановления отопления в домах и дальнейшей стабилизации работы.

"Подчеркиваем: ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилого фонда города, а только домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения", — говорится в сообщении.

В пресс-центре напомнили, что после нескольких массированных атак РФ Киев функционирует в условиях сложной энергетической ситуации. В КГГА объяснили, что теплоноситель из домов, где временно ограничили поставки горячей воды, направляют на восстановление централизованного отопления.

Відео дня

"Ведь при низкой температуре воздуха повторно запустить систему технически очень сложно. Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые, в частности в третий раз — как в части жилого фонда Деснянского района", — рассказали в городской администрации.

Что об отключении воды в Киеве писали СМИ

Журналистка Леся Падалка 27 января писала, что в Киеве не будет горячей воды до конца отопительного сезона. В свою очередь агентство "Интерфакс-Украина" публиковало обращение Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации к руководителям компаний, которые обслуживают жилые дома, с просьбой "провести работы по отключению услуги горячего водоснабжения" из-за дефицита тепло- и энергомощностей, который образовался из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики "Украинского института будущего", председатель "Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Станислав Игнатьев в комментарии СМИ 27 января объяснял, что для замены ТЭЦ в Киеве, поврежденных российскими обстрелами, необходимо около 144 когенерационных установок, однако быстро их изготовить невозможно.