В Киеве не будет горячей воды до конца отопительного сезона: появилось распоряжение властей

В Киеве до завершения отопительного сезона полностью прекратят централизованное горячее водоснабжение. Весь теплоноситель будут направлять исключительно на обогрев жилых домов из-за дефицита тепловых и энергетических мощностей.

Об этом сообщила журналистка Леся Падалка на своей странице в Facebook, а также говорится в официальных документах районных государственных администраций, копиями которых располагает агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Леси Падалки, горячей воды в столице не будет до конца текущего отопительного сезона. Ранее централизованное горячее водоснабжение сохранялось только в единичных домах, где технические мощности позволяли одновременно использовать теплоноситель для отопления и подогрева воды. Теперь же принято решение направить весь объем теплоносителя исключительно на отопление домов киевлян.

"Из плохих новостей: Горячей воды до конца этого отопительного уже официально не будет. Раньше она была у тех, кому мощности позволяли делить теплоноситель и на отопление и подачу воды (немного у кого). Теперь все, весь носитель только на подогрев домов киевлян", — говорится в заметке женщины.

Публикация Леси Падалки на странице в Facebook Фото: Скриншот

Кроме того, Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация обратилась с письмом к руководителям компаний, которые обслуживают жилые дома района, с просьбой провести работы по отключению услуги горячего водоснабжения.

В документе отмечается, что из-за массированных ракетно-дронных атак Российской Федерации на территории Дарницкого района и повреждения объектов энергетической инфраструктуры сформировался дефицит тепло- и энергомощностей. В РГА также ссылаются на распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации исполнительного органа Киевского городского совета от 22 и 25 января 2026 года.

Письмо Дарницкой РГА к руководителям управляющих компаний, которые содержат жилые дома на территории района Фото: Интерфакс-Украина

Также в письме за подписью заместителя председателя РГА управляющим компаниям предлагают совместно с КП "Киевтеплоэнерго" и ООО "Евро-Реконструкция" осуществить отключение централизованного горячего водоснабжения.

Корреспондент Фокуса, который живет в Днепровском районе Киева, отмечает, что горячее централизованное водоснабжение в его доме отсутствует с 22 января 2026 года. Соответствующее распоряжение принято Дарницкой и Днепровской РГА и касается, в частности, потребителей по зоне, которое подчиняется ООО "Евро-Реконструкция".

По состоянию на данный момент в Киевской городской государственной администрации официально не комментировали информацию о полном прекращении горячего водоснабжения в столице.

Напомним, что после повреждения ТЭЦ-6 Троещина осталась без тепла, и ситуация в ближайшее время не улучшится. В частности, руководитель Деснянской РГА Максим Бахматов предупредил о риске замерзания труб водопровода и канализации, и добавил, что резервных решений в короткие сроки практически нет.

Ранее, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что более 1200 домов в Киеве остаются без отопления. Сейчас он с местными руководителями и чиновниками рассматривает способы улучшения ситуации.