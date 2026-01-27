У Києві не буде гарячої води до кінця опалювального сезону: з'явилось розпорядження влади

У Києві до завершення опалювального сезону повністю припинять централізоване гаряче водопостачання. Увесь теплоносій спрямовуватимуть виключно на обігрів житлових будинків через дефіцит теплових та енергетичних потужностей.

Про це повідомила журналістка Леся Падалка на своїй сторінці у Facebook, а також ідеться в офіційних документах районних державних адміністрацій, копії яких має агентство "Інтерфакс-Україна".

Зі слів Лесі Падалки, гарячої води у столиці не буде до кінця поточного опалювального сезону. Раніше централізоване гаряче водопостачання зберігалося лише у поодиноких будинках, де технічні потужності дозволяли одночасно використовувати теплоносій для опалення та підігріву води. Тепер же ухвалене рішення спрямувати весь обсяг теплоносія виключно на опалення осель киян.

"З поганих новин: Гарячої води до кінця цього опалювального вже офіційно не буде. Раніше вона була в тих, кому потужності дозволяли ділити теплоносій і на опалення і подачу води (небагато в кого). Тепер все, весь носій лише на підігрів осель киян", — йдеться в дописі жінки.

Публікація Лесі Падалки на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

Крім того, Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація звернулася листом до керівників компаній, які обслуговують житлові будинки району, з проханням провести роботи з відключення послуги гарячого водопостачання.

У документі зазначається, що через масовані ракетно-дронові атаки Російської Федерації на території Дарницького району та пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури сформувався дефіцит тепло- та енергопотужностей. У РДА також посилаються на розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчого органу Київської міської ради від 22 та 25 січня 2026 року.

Лист Дарницької РДА до керівників керуючих компаній, які утримують житлові будинки на території району Фото: Інтерфакс-Україна

Також у листі за підписом заступника голови РДА керуючим компаніям пропонують спільно з КП "Київтеплоенерго" та ТОВ "Євро-Реконструкція" здійснити відключення централізованого гарячого водопостачання.

Кореспондент Фокусу, який мешкає у Дніпровському районі Києва, зазначає, що гаряче централізоване водопостачання у його будинку відсутнє з 22 січня 2026 року. Відповідне розпорядження ухвалене Дарницькою і Дніпровською РДА та стосується, зокрема, споживачів по зоні, яке підпорядковується ТОВ "Євро-Реконструкція".

Станом на цей момент у Київській міській державній адміністрації офіційно не коментували інформацію про повне припинення гарячого водопостачання у столиці.

Нагадаємо, що після пошкодження ТЕЦ-6 Троєщина залишилася без тепла, і ситуація найближчим часом не покращиться. Зокрема, керівник Деснянської РДА Максим Бахматов попередив про ризик замерзання труб водопроводу та каналізації, та додав, що резервних рішень у короткі терміни практично немає.

Раніше, 26 січня, президент України Володимир Зеленський зазначав, що понад 1200 будинків у Києві залишаються без опалення.Наразі він з місцевими керівниками й урядовцями розглядає способи покращення ситуації.