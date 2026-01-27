Могут ли мини-ТЭЦ заменить ТЭЦ в Киеве и сколько времени нужно для установки, — эксперт

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что для восстановления тепло- и энергоснабжения были разработаны шаги по замещению генерации поврежденных ТЭЦ распределенными источниками. Речь идет, в частности, об установлении когенерационных установок и блочно-модульных котельных.

Эксперт по вопросам энергетики "Украинского института будущего", председатель "Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Станислав Игнатьев объяснил, возможно ли заменить генерацию крупных ТЭЦ малыми когенерационными установками. Об этом он сказал в комментарии Telegraf.

Денис Шмыгаль ранее сообщил, что 25 января Киев получил первые две когенерационные установки, еще две должны поступить на следующей неделе.

Игнатьев напомнил, что ранее говорили о том, что для замены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 нужны тысячи мини-установок.

"Но давайте посчитаем. Суммарно ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 дают 1,1 ГВт. Если говорить о когенерационных установках, которые в среднем имеют мощность 2,5 МВт, то нам нужно всего 144 когенерационные установки контейнерного типа. Но вопрос в том, что их очень быстро никто не изготовит", — отметил Игнатьев.

Как быстро Киев может получить мини-ТЭЦ?

Эксперт рассказал, что имел разговор с руководителем одной из компании в Австрии, которая производит подобные установки. Он отметил, что у той компании заказы расписаны на год вперед, поэтому вряд ли столица быстро получит установки.

Среди возможных вариантов — перекупить одиночные когенерационные установки.

Также Игнатьев напомнил на возможность поставки таких установок через энергетический "Рамштайн", однако это, по его мнению, может поступить к следующему отопительному периоду.

"Но существенно они ситуацию не изменят, даже если их удастся получить", — пояснил Игнатьев.

Ранее директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк заявлял, что для того чтобы покрыть потребности Киева в электроэнергии нужно более 1,5 гигаватта электроэнергии, поэтому таких станций понадобится более тысячи.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял, что 13 января по киевским ТЭЦ ударили 16 баллистических ракет. В результате станция фактически потеряла возможность вырабатывать электроэнергию. Однако начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат опроверг это заявление.