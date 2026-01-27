Чи можуть міні-ТЕЦ замінити ТЕЦ у Києві та скільки часу треба для встановлення, — експерт

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що задля відновлення тепло- та енергопостачання були розроблені кроки із заміщення генерації пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами. Йдеться, зокрема, про встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень.

Експерт з питань енергетики "Українського інституту майбутнього", голова "Ради української асоціації відновлюваної енергетики" Станіслав Ігнатьєв пояснив, чи можливо замінити генерацію великих ТЕЦ малими когенераційними установками. Про це він сказав у коментарі Telegraf.

Денис Шмигаль раніше повідомив, що 25 січня Київ отримав перші дві когенераційні установки, ще дві мають надійти наступного тижня.

Ігнатьєв нагадав, що раніше говорили про те, що для заміни ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 потрібні тисячі мініустановок.

"Але порахуймо. Сумарно ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 дають 1,1 ГВт. Якщо говорити про когенераційні установки, які в середньому мають потужність 2,5 МВт, то нам потрібно всього 144 когенераційні установки контейнерного типу. Але питання в тому, що їх дуже швидко ніхто не виготовить", — зазначив Ігнатьєв.

Як швидко Київ може отримати міні-ТЕЦ?

Експерт розповів, що мав розмову з керівником однієї з компанії в Австрії, яка виробляє подібні установки. Він зазначив, що у тієї компанії замовлення розписані на рік вперед, тож навряд столиця швидко отримає установки.

Серед можливих варіантів — перекупити поодинокі когенераційні установки.

Також Ігнатьєв нагадав на можливість постачання таких установок через енергетичний "Рамштайн", однак це, на його думку, може надійти до наступного опалювального періоду.

"Але суттєво вони ситуацію не змінять, навіть якщо їх вдасться отримати", — пояснив Ігнатьєв.

Раніше директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк заявляв, що для того щоб покрити потреби Києва в електроенергії потрібно понад 1,5 гігавата електроенергії, тож таких станцій знадобиться понад тисячу.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв, що 13 січня по київських ТЕЦ вдарили 16 балістичних ракет. У результаті станція фактично втратила можливість виробляти електроенергію. Однак начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат заперечив цю заяву.