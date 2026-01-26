В Україні енергететична система, за словами співзасновника Фонду енергетичних стратегій Юрія Корольчука, тримається на трьох атомних електростанціях з дев’ятьма енергоблоками.

Після масованої ракетної атаки Росії 13 січня енергосистема Києва опинилася у критичному стані. Столиця фактично втратила власну електрогенерацію, а саме потужності великих ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які були суттєво пошкоджені внаслідок обстрілів. Як повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі Суспільного, тоді по ТЕЦ вдарили 16 балістичних ракет.

Удар по ТЕЦ Києва — Харченко стверджує про влучання 16 балістичних ракет

Експерт зазначив, що російські ракети змогли вдарити по енергетичній інфраструктурі через дефіцит систем протиповітряної оборони, про що раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський. Унаслідок пошкоджень "ТЕЦ в результаті не працює як джерело електрики", хоча раніше забезпечували о половини потреб столиці в електроенергії.

Як зазначає Олександр Харченко, під час обстрілу балістичні ракети змогли подолати систему захисту та влучили по Київській ТЕС. У результаті станція фактично втратила можливість виробляти електроенергію.

До удару Київська теплоелектростанція забезпечувала близько половини потреб столиці у світлі, залишаючись одним із головних і стабільних джерел електрики для міста.

"13 січня, і тепер ми знаємо завдяки заяві президента, що проблема була саме у відсутності засобів ППО. Балістика пройшла — 16 ракет, наскільки мені відомо, я там неофіційна особа, але 16 ракет пройшло в Київську ТЕС. На жаль, Київська ТЕС у результаті не працює як джерело електрики, а вона була дуже суттєвим джерелом для Києва і покривала плюс-мінус половину потреб столиці доволі стабільно", — сказав Харченко.

Удар по ТЕЦ Києва — ПС ЗСУ заперечують влучання 16 балістичних ракет

Водночас начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі для INSIDER UA заперечив заяву директора Центру дослідження енергетики про нібито 16 балістичних ракет, що вдарили по київських ТЕЦ 13 січня.

Він повідомив, що у столиці того дня було зафіксовано лише два влучання балістичних ракет, тоді як інші удари припали на об’єкти в Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Удар по ТЕЦ Києва — коли стабілізується ситуація з теплом та світлом

Тим часом співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук зі свого боку зазначає, що нинішня енергосистема України фактично тримається на атомній генерації. За його словами, в роботі залишаються три атомні електростанції з дев’ятьма енергоблоками.

"Стабільність роботи енергосистеми залежить виключно від кількості блоків АЕС в роботі та їх оперативної потужності. Споживачі будуть отримувати стільки електроенергії скільки здатні виробити "тут і зараз" АЕС", — пояснив Корольчук.

За його оцінкою, до кінця березня-початку квітня перебої з енергопостачанням зберігатимуться не лише в столиці, а й по всій Україні.

"Можна лише повторити, що до кінця березня, початку квітня ситуація із теплом та електроенергією у Києві не покращиться. Та й в цілому в Україні. Проблема глибша – всі ракетні удари з 2022 року по нинішній момент зробили неможливим процес регенерації енергосистеми до стану хоча би лютого 2022 року. Навіть після завершення війни ремонти зможуть лише підтримувати робочий аварійний стан енергосистеми", — зазначив Корольчук.

Раніше Фокус писав, що 13 січня російська армія здійснила масований обстріл України, застосувавши балістичні ракети та 293 ударних БпЛА. При цьому повідомлялося, що запуск балістики "майже не фіксувався". Як пояснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, ворог змінив покритання корпусу ракети, щоб зменшити її видиміть для перехоплення системами ППО.