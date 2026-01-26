В Украине энергетическая система, по словам соучредителя Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, держится на трех атомных электростанциях с девятью энергоблоками.

После массированной ракетной атаки России 13 января энергосистема Киева оказалась в критическом состоянии. Столица фактически потеряла собственную электрогенерацию, а именно мощности крупных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые были существенно повреждены в результате обстрелов. Как сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире Общественного, тогда по ТЭЦ ударили 16 баллистических ракет.

Удар по ТЭЦ Киева — Харченко утверждает о попадании 16 баллистических ракет

Эксперт отметил, что российские ракеты смогли ударить по энергетической инфраструктуре из-за дефицита систем противовоздушной обороны, о чем ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В результате повреждений "ТЭЦ в результате не работает как источник электричества", хотя ранее обеспечивали о половины потребностей столицы в электроэнергии.

Как отмечает Александр Харченко, во время обстрела баллистические ракеты смогли преодолеть систему защиты и попали по Киевской ТЭС. В результате станция фактически потеряла возможность производить электроэнергию.

До удара Киевская теплоэлектростанция обеспечивала около половины потребностей столицы в свете, оставаясь одним из главных и стабильных источников электричества для города.

"13 января, и теперь мы знаем благодаря заявлению президента, что проблема была именно в отсутствии средств ПВО. Баллистика прошла — 16 ракет, насколько мне известно, я там неофициальное лицо, но 16 ракет прошло в Киевскую ТЭС. К сожалению, Киевская ТЭС в результате не работает как источник электричества, а она была очень существенным источником для Киева и покрывала плюс-минус половину потребностей столицы довольно стабильно", — сказал Харченко.

Удар по ТЭЦ Киева — ПС ВСУ отрицают попадание 16 баллистических ракет

В то же время начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии для INSIDER UA опроверг заявление директора Центра исследования энергетики о якобы 16 баллистических ракетах, ударивших по киевским ТЭЦ 13 января.

Он сообщил, что в столице в тот день было зафиксировано лишь два попадания баллистических ракет, тогда как другие удары пришлись на объекты в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Удар по ТЭЦ Киева — когда стабилизируется ситуация с теплом и светом

Между тем соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук в свою очередь отмечает, что нынешняя энергосистема Украины фактически держится на атомной генерации. По его словам, в работе остаются три атомные электростанции с девятью энергоблоками.

"Стабильность работы энергосистемы зависит исключительно от количества блоков АЭС в работе и их оперативной мощности. Потребители будут получать столько электроэнергии сколько способны выработать "здесь и сейчас" АЭС", — пояснил Корольчук.

По его оценке, до конца марта-начала апреля перебои с энергоснабжением будут сохраняться не только в столице, но и по всей Украине.

"Можно лишь повторить, что до конца марта, начала апреля ситуация с теплом и электроэнергией в Киеве не улучшится. Да и в целом в Украине. Проблема глубже — все ракетные удары с 2022 года по нынешний момент сделали невозможным процесс регенерации энергосистемы до состояния хотя бы февраля 2022 года. Даже после завершения войны ремонты смогут только поддерживать рабочее аварийное состояние энергосистемы", — отметил Корольчук.

Ранее Фокус писал, что 13 января российская армия осуществила массированный обстрел Украины, применив баллистические ракеты и 293 ударных БпЛА. При этом сообщалось, что запуск баллистики "почти не фиксировался". Как пояснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, враг изменил покрытие корпуса ракеты, чтобы уменьшить ее видимость для перехвата системами ПВО.