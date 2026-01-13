"Невидимая" баллистика: действительно ли россияне атаковали Украину ракетой, которая не фиксируется
В ночь на 13 января Россия осуществила массированный ракетно-дронный обстрел Украины. На фоне атаки в информационном пространстве появились сообщения мониторинговых каналов о якобы "нефиксируемой баллистике". Фокус разобрался, о чем на самом деле идет речь, подтверждают ли эти утверждения официальные источники и свидетельствует ли это о модернизации российского вооружения.
В ночь на 13 января Россия осуществила комбинированную атаку, применив баллистические ракеты и почти 300 ударных дронов.
По данным Воздушных сил ВСУ, воздушное нападение началось еще с 18:00 12 января и продолжалось в течение ночи. Российские войска применили сразу несколько типов средств поражения:
- 18 баллистических ракет Искандер-М / зенитных управляемых ракет С-300,
- 7 крылатых ракет Искандер-К,
- 293 ударных БпЛА, из которых около 200 — типа Shahed.
Пуски осуществлялись с территории Курской, Брянской, Воронежской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма. Баллистические удары фиксировались по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.
По официальным данным сбито или подавлено 247 воздушных целей, в частности:
- 2 баллистические ракеты Искандер-М,
- 5 крылатых ракет Искандер-К,
- 240 ударных дронов различных типов.
К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы. При этом зафиксировано попадание ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях. Атака на момент публикации еще продолжалась.
"Баллистика, которая почти не фиксируется": о чем сообщали мониторы
Во время ночной атаки 13 января украинские мониторинговые каналы сообщали о запуске баллистики, которая "почти не фиксируется".
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что утверждение о "не фиксации" баллистических ракет не подтверждается официальными данными.
По его словам, никаких сообщений от Воздушных сил ВСУ об отсутствии фиксации пусков не было. Наоборот — выходы баллистических ракет фиксировались, а об их старте предупреждали еще на этапе пусков с территории временно оккупированного Крыма, а также из Брянской области РФ.
"Фиксации были, сопровождение также. Поэтому я не совсем понимаю, откуда взялся тезис о том, что ракеты "не видят", — говорит Фокусу эксперт.
"Модернизация" российских ракет: что изменилось
В то же время Коваленко признает: Россия действительно работала над модернизацией баллистических ракет типа 9М723 "Искандер-М", однако эти изменения не касаются их "невидимости" для радаров.
По его словам, российская сторона меняла покрытие корпуса ракеты, пытаясь уменьшить ее заметность не для обнаружения, а именно для перехвата. Речь идет о снижении четкости контуров цели для систем противоракетной обороны, в частности таких как Patriot или SAMP/T.
Кроме того, еще в 2025 году, по словам эксперта, была реализована другая модернизация: на финальном этапе полета ракета получила ограниченную возможность маневра.
"Классическая баллистическая ракета летит по предсказуемой траектории. Но на завершающей фазе полета "Искандер" может незначительно менять направление. Это делается именно в момент, когда ракета ПВО уже идет на перехват", — объясняет Коваленко.
Такое изменение траектории, по его словам, повышает вероятность промаха ракеты-перехватчика, однако не делает баллистику "невидимой" и не отменяет возможность ее поражения.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также не подтвердил Фокусу информацию мониторинговых каналов о "не фиксации" баллистических ракет. По его словам, ориентироваться стоит исключительно на официальные сообщения Воздушных сил, поскольку именно они отражают реальную картину воздушной обстановки и работу систем ПВО.
РФ модернизировала "Герань": будет ли это вызовом для украинской ПВО
Среди последних новостей о модернизации вооружения РФ появилась информация о новом российском дроне-камикадзе "Герань-5". Впрочем, и здесь не все так "победно" как заявляет враг — анализ доступных данных свидетельствует: речь идет скорее о дорогой и малоэффективной попытке модернизации, а не о принципиально новом оружии.
Как отмечают эксперты, "Герань-5" существенно отличается от классических Shahed прежде всего типом двигателя — он реактивный. Это обеспечивает более высокую скорость, однако одновременно делает дрон значительно заметнее для радаров и средств ПВО. Такой беспилотник имеет больший тепловой и радиолокационный след, а значит — не получает преимущества скрытности, на которую рассчитывали разработчики.
Отдельной проблемой является стоимость производства. Реактивный дрон требует более сложной электроники, импортных комплектующих и качественной сборки, с чем у России системные трудности. Именно поэтому "Герань-5" не может стать массовым средством поражения, в отличие от более дешевых и простых "Шахедов", которые РФ активно использует для истощения украинской ПВО.
Военные аналитики также обращают внимание на то, что Россия фактически не способна создать полностью автономный цикл производства современных дронов. Даже в случае с "Геранью-5" значительная часть компонентов остается импортной или адаптированной из иностранных образцов, что делает невозможным масштабирование производства в условиях санкций.
По оценкам экспертов, "Герань-5" может использоваться ограниченно — как экспериментальный или демонстрационный образец, но не как системный ответ на вызовы современной войны. В итоге Россия получила более быстрый, но более дорогой и заметный дрон, который не меняет баланс сил в воздухе и не создает новых угроз, с которыми украинская ПВО не способна справиться.
