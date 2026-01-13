Не так страшна "Герань-5": что на самом деле представляет собой новый "шахед" РФ

Дрон-камикадзе "Герань-5", он же иранский Karrar… а давайте попаникуем? Или нет?

Итак, Россия впервые применила реактивный дрон-камикадзе Karrar, который российские оккупанты обозвали "Герань-5".

Сразу отмечу, это было испытательное применение, которое не означает, что эти дроны завтра полетят по Украине в количестве 1 000 каждую ночь. И, в некотором смысле, я более чем уверен, что командование РОВ не останется в особом восхищении от этих дронов — и вот почему.

Прежде всего Karrar/"Герань-5" оснащается боевой частью массой 90 кг, что сопоставимо с Shahed-136, который в вопросах производства и уже налаженных технологических линий куда более массовый и, что немаловажно, дешевый элемент террора, нежели вот эта вот "Герань-5".

Далее, Karrar/"Герань-5" имеет дальность полета до 1000 км. С учетом того, что у Shahed-136 дальность полета превышала 2 200 км в некоторых модификациях, выглядит это как-то блекло, не так ли?

Стало известно о том, что Karrar/"Герань-5" оснащается 12-элементной "Кометой". Если кто не в курсе, то на Shahed-136 блоки управления полетом B-101, или навигационные модули "Комета", в комплексе с блоком спутниковой навигации "Б-105", которые также используются в российских БПЛА "Орлан-10", "Форпост-П" и т.д, устанавливались уже с 2022-го года. Технологический прорыв, ага!

Кроме того, Karrar/"Герань-5" обладает трекером на базе микрокомпьютера Raspberry и модемом 3G/4G, а также реактивным двигателем Telefly. Хорошо, а что до маневренности при аэродинамической схеме такого средства поражения? Важным аспектом остается реактивный ускоритель, оставляющий куда больший тепловой след, нежели стандартный. А о чем это говорит? Это говорит о Полярной звезде для любых ракетных и не только средствах поражения.

Средство фиксируется и сопровождается с таким силовым агрегатом намного раньше, и намного лучше сбивается на его скоростях и крайне низких маневренных показателях, нежели даже то, что было до того.

Особое внимание на то, что якобы эти дроны могут спускаться со штурмовиков Су-25, с целью увеличения дальности и снижения стоимости применения. А в чем стоимость применения?

Примерная стоимость одного часа полета штурмовика Су-25 (операционные расходы, топливо, техобслуживание, износ техники и т. д.) это ≈ 7 млн рублей, или около 55 тысяч долларов. То есть среднестатистическая стоимость производства Shahed-136 в Алабуге. Полет штурмовика, который Россия не способна больше производить, а их ресурс давно уже изношен до предела и их эксплуатируют на грани катастрофы.

Очень интересно, не так ли? Для тех, кто умеет считать, сравнивать, анализировать и делать выводы.

Karrar/"Герань-5" — это эксперимент. Если РОВ на них перейдут, ну и ладно. Ресурсные затраты возрастут в разы, а эффект террора снизится пропорционально.

Не рефлексируйте. Анализируйте.

