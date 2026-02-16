Запорожское "контрнаступление": зачем российская пропаганда превращает тактические контратаки ВСУ в эпический прорыв

Запорожское "контрнаступление"…

Вот уже как неделю российские пропагандистские площадки генерируют панические настроения, мол, СОУ перешли в контрнаступление в Запорожской области, используя большое количество сил и средств, в том числе и бронетехнику.

Некоторые особо отбитые на последнюю прямую извилину z-военкоры сообщают о колоссальных потерях СОУ, тысячах убитых и сотнях единиц сожженной техники. Вот только десятков и сотен видео с верификацией этих потерь так ни разу в открытом доступе и не всплыло, хотя, как же это так – не похвастаться в прямом эфире разгромом очередной украинской танковой колонны?

Так, что же в действительности происходит по ЛБС?

Прежде всего, необходимо уяснить, что никакого контрнаступления в настоящее время не проводит. В свою очередь, Силы обороны Украины проводят тактического уровня контратакующие мероприятия, по отдельно взятым участкам фронта с целью улучшения позиций.

То есть, ни о каком эпическом "контрнаступлении" речи не идет, а говорим мы о тактического уровня контратакующих мероприятиях.

Переход от глухой обороны к контратакам — это вполне обычное явление, и на протяжении 2025 года мы неоднократно могли их наблюдать у СОУ, например, Добропольское направление, Купянская операция зачистки и т.д. Но, даже для проведения таких контратак необходимо, чтобы были созданы либо возникли соответствующие условия.

Сейчас этими условиями стали отключение оккупантам "серых" терминалов Starlink, а также замедление и в перспективе блокирование Telegram. С учетом падения качественной связи и коммуникации у ряда подразделений РОВ по линии фронта, не воспользоваться этим для улучшения своих позиций было бы глупо.

Также важным обстоятельством стало то, что основная пробивная сила группировки РОВ, собранной на Южно-Донбасском направлении, 5-я ОВА, с сентября 2025 понесла катастрофические потери – более 20 тысяч человек и… утратила свою боеспособность. Да, сложно себе представить утрату боеспособности, но с 5-й ОВА это произошло.

5-я ОВА, действующая на Гуляйпольском направлении силами и средствами 127-й МСД, 57-й и 60-й ОМСБр, получила поддержку от смежных армий, в частности, подразделениями 38-й и 64-й ОМСБр, а так же 69-й ОБрП из состава 35-й ОВА. Ранее 37-я ОМСБр 36-й ОВА, а также 5-я ОТБр так же вынуждены были усилить ее изношенный ресурс.

Также сейчас командованием РОВ поднимается вопрос о введении в бой за Гуляйполе полнокровных резервных сил 34-й ОМСБр 49-й ОВА, которая, как известно, входит в состав ГВ "Днепр", а также подразделений из состава 90-й ТД. Эти силы должны были быть задействованы РОВ только после выхода на правый берег реки Гайчул, но их могут применить уже в ближайшее время для ускорения процесса оккупации Гуляйполя.

Все эти факторы позволили СОУ из обороны перейти по ряду направлений к активным контратакующим действиям и их результат мы уже можем наблюдать, а именно:

противник отброшен от Новоалександровки, Вербового и Вишневого (Днепропетровская область), ослабленные переброской сил и средств для усиления 5-й ОВА;

противник был отброшен от Терноватого и Косивцевого на левый берег Гайчул и даже… скажем так, больше этого, но об этом не сейчас;

на Степногорском плацдарме СОУ не только продолжают удерживать город, но и отбросили противника из Приморского, полностью зачистив северную часть села по дорогу 204, а также Лукьяновку в районе ландшафтного заказника "Степногорский".

РОВ не могут полноценно сейчас противостоять этим контратакующим действиям, но чтобы нивелировать их результаты и гипертрофировать свое сопротивление, это все называют неким масштабным "контрнаступлением", чтобы по результату отчитаться в том, что они остановили то, чего, по сути, и не было, а утраченные позиции — вполне уместные.

Тем не менее, это яркий показатель уязвимости РОВ от неожиданных ситуативных явлений. А если говорить о явлениях, формирующихся в рамках стратегии?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

