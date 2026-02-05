Крест на Капустином Яре: как "Фламинго" пробили эшелонированную российскую ПВО
То, что случилось сегодня на полигоне "Капустин Яр", военный обозреватель Александр Коваленко считает событием чрезвычайной важности. Ударом ракеты "Фламинго" фактически выведен из строя стратегический объект — а это значит, что Украина теперь имеет оружие, способное пройти российскую эшелонированную ПВО.
Я думаю все OSINTеры и мониторинговые группы в ближайшие сутки будут активно форсить спутниковые снимки полигона "Капустин Яр". Уверен, в ближайшее время мы увидим первые снимки в открытых источниках и выводы относительно результативности ударов "Фламинго".
Но на сегодняшний день я могу сказать о том, что удары по полигону "Капустин Яр" — это удар по стратегическому объекту высочайшей важности. По факту, это единственный полигон в России, обеспечивающий высокий уровень испытаний новых ракет и ракетных технологий, а также его боевое применение для запуска МБР. Конечно, есть и другие, но не обеспечивающие той широкой функциональности, как "Капустин Яр".
По факту, Украина в очередной раз показала всему миру, ЧТО российской ядерной доктриной можно на самом деле сделать… а точнее, что ею можно подтереть.
Особенность таких ударов заключается и в том, что ракета "Фламинго" имела возможность прорвать российскую эшелонированную ПВО и ударить по настолько важному объекту, приведя его сейчас, фактически, в состояние опасной зоны с повышенными рисками и фактической неработоспособностью.
Завершался 4-й год полномасштабного вторжения в Украине, полигон "Капустин Яр" вышел из чата…
Ждем-с спутниковую верификацию. А возможно, и фото с места событий.
