Тысячи "шахедов" каждую ночь не будет: какие проблемы испытывает РФ при производстве ударных БПЛА

Из позитивного.

В 2025-м году у России возникли серьезные проблемы с масштабированием производства дронов-камикадзе Shahed-136.

В настоящее время, а точнее уже как полгода, российское производство Shahed-136 в Алабуге, а также на заводе "Купол" в Ижевске, не может выйти за пределы технического и технологического ограничения выпуска готовой продукции в пределах 100–115 единиц в сутки.

Это связано с целым рядом причин.

Первая — Россия неспособна быстро нарастить производство посредством возведения новых технологических линий сборки.

Вторая — на четвертый год активного применения Shahed-136 и возведение его в приоритетную категорию по террору тыловой Украины, Россия продолжает зависеть в поставках целого ряда элементов контрабандными путями из других стран, в том числе и стран запада, ЕС и США. Это в свою очередь значительно осложняет масштабирование производства дронов-камикадзе.

Відео дня

Третья причина — удары СОУ как по самим объектам производства Shahed-136, так и по объектам их складирования. Разумеется, полностью разрушить предприятия, производящие Shahed-136, пока не удается, всему свое время, но приостановить либо дезорганизовать процессы сборки — да.

Собственно, адептам секты свидетелей "Тысячи Shahed-136 каждую ночь" посвящается.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно