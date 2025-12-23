"Тысяча — это нереально": авиаэксперт ответил, сколько "Шахедов" есть в запасе РФ для ударов

По мнению авиаэксперта Валерия Романенко, на декабрь у россиян осталось относительно немного дронов типа "Шахед". По его словам, российские предприятия не могут выпускать такое количество БПЛА, которое позволит сделать сверхнормативные запасы.

О вероятных запасах РФ для новых обстрелов Украины ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал в эфире "Киев24" 23 декабря. Со ссылкой на информацию Воздушных сил Вооруженных сил Украины он отметил, что с начала декабря оккупанты выпустили около 2 200 "Шахедов".

"При выпуске 3 000 с небольшим плюсом у них осталось 800-900 "Шахедов". То есть тысяча уже принципиально невозможна, даже если они, например, завтра выпустят все 900. Хотя это нереально, потому что россияне имеют стабильный выпуск, и они не могут делать какие-то сверхнормативные запасы", — пояснил эксперт.

По его словам, россияне стараются выпускать несколько сотен ударных дронов в неделю.

"Поэтому эти прогнозы, что прилетят тысяча "Шахедов" — нет, это нереальные цифры", — резюмировал Романенко.

Обстрелы Украины: сколько дронов может иметь РФ

Украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в свою очередь 22 декабря говорил, что россияне накопили около 2 000 БПЛА различных типов, из которых "Шахедов" оставалось около 1 400 штук. Враг может применить их для 2-3 массированных ударов или запускать равномерно в течение зимы.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что во время массированной комбинированной атаки в ночь на 23 декабря россияне запустили более 600 дронов и десятки ракет по Украине.